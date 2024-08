Astro Bot: PS5-Controller legt offenbar PS Direct lahm

Seit gestern befindet sich der PS5-Controller im Look von “Astro Bot” im Vorverkauf - zumindest theoretisch. Ein schneller Ausverkauf erfolgte und die Situation bei PlayStation Direct legt einen hohen Andrang nahe.

“Astro Bot” ist schon vor der Veröffentlichung ein großer Erfolg. Der PS5-Titel von Team Asobi landet nicht nur häufig in den Charts der PSN-Vorbestellungen. Ebenfalls sorgte eine spezielle Version des PS5-Controllers für einen kleinen Hype.

Nach der offiziellen Ankündigung des PS5-Controllers in der “Astro Bot”-Edition erfolgte gestern der Start des Vorverkaufs. Allerdings mussten viele Interessenten schnell feststellen, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt. Der besondere DualSense ist quasi weltweit ausverkauft.

Erhebliche Probleme beim Bestellvorgang und Wartungsarbeiten

Eine letzte Bastion der Verfügbarkeit bildete zuletzt PlayStation Direct, der hauseigene Webstore des PS5-Herstellers. Das sorgte offenbar für einen Andrang, dem die Server nicht gewachsen waren. Zahlreiche Kunden beschweren sich in den sozialen Netzwerken über extrem lange Ladezeiten und hartnäckige Schwierigkeiten während des Bestellvorgangs.

Ein gefrusteter Kunde schrieb zum Beispiel: “Ich habe meinen [Controller] im Warenkorb, aber ich kann meine Kreditkartennummer nicht eingeben.” Ein anderer ergänzte: “Mir ging es genauso: Ich habe ungefähr 20 Minuten gewartet, bis die Seite endlich geladen war.” Danach konnte er den Bestellvorgang reibungslos abschließen.

Weitere Spieler, die den PS5-Controller im Look von “Astro Bot” vorbestellen wollten, sahen immer nur die Meldung: “Ein Fehler ist aufgetreten“. Ebenfalls wurde PlayStation-Direct zwischendurch in den Wartungsmodus versetzt.

Bis zu 190 Euro auf eBay

Dass nicht nur reguläre Kunden in den Besitz des modifizierten PS5-Controllers kommen wollten, verdeutlicht ein Blick auf Ebay und Co. Dort sind zahlreiche Exemplare gelistet, allerdings mit Preisen zwischen 100 und 190 Euro. Bei den Verkäufern handelt es sich sowohl um private als auch gewerbliche Anbieter, die offenbar schnelle Gewinne wittern.

Fans von “Astro Bot” sollten sich allerdings in Geduld üben. Die Veröffentlichung des Controllers erfolgt erst am 6. September 2024. Es kann gemutmaßt werden, dass Sony aufgrund der hohen Nachfrage für weitere Kapazitäten sorgen wird. In diesem Fall würden die Scalper auf ihrer Beute sitzen bleiben.

Nicht nur der PS5-Controller im Look von “Astro Bot” erscheint am 6. September 2024. Auch das Spiel selbst erobert an diesem Tag den Markt – allerdings ohne Unterstützung des Virtual-Reality-Headsets PlayStation VR2.

