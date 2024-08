PS5 & PS4: FC 25, Black Ops 6 und mehr – Pre-Release-Charts im PlayStation-Store

Nach wie vor setzen viele Spieler auf Vorbestellungen, um beispielsweise früher in ein Videospiel einsteigen zu können. In diesem Sinne sind vor allem die kostspieligeren Editionen von Videogames vor dem regulären Launch gefragt. Das spiegelt sich auch in den neusten Vorbesteller-Charts aus dem PlayStation-Store wider.

Die ersten beiden Plätze gingen an die Ultimate-Edition von “EA Sports FC 25” und die Vault-Edition von “Call of Duty: Black Ops 6”. Während die rund 110 Euro teure Version des Fußballspiels einen siebentägigen Vorabzugang gewährt, profitieren Vorbesteller des Shooters von einem Vorabzugang zur offenen Beta, was auch für die Standardversion gilt. Diese landete auf Rang 3.

Star Wars Outlaws und Black Myth Wukong mischen mit

Ebenfalls gefragt ist “Black Myth: Wukong”, das in der Deluxe-Edition auf Rang 5 und in der Standardversion auf Rang 8 verweilt. Der Launch erfolgt am 20. August 2024.

Auch “Star Wars Outlaws” erscheint im August, was einer der Gründe für die mittlerweile wieder besseren Platzierungen in den Vorbesteller-Charts sein dürfte. Ebenfalls stimmten die jüngsten Preview-Berichte und Gameplay-Szenen zuversichtlicher, womit das Interesse offenbar beflügelt wurde.

Den Vorschaubericht von PLAY3.DE lest ihr nachfolgen:

Drei Versionen von “Star Wars Outlaws” schafften es in die Top 10, wobei die Gold-Edition die gefragteste Version ist. Neben dem Spiel umfasst sie den Season-Pass und einen dreitägigen Frühzugang. Käufer legen demnach schon am 27. August 2024 los.

“Astro Bot” machte einige Plätze gut und landete auf den Rängen 15 und 18. Das neuste Werk von Team Asobi erscheint Anfang September 2024 exklusiv für die PS5 und bringt eine Reihe von Cameos mit.

Nachfolgend die Übersicht über die 20 „meistverkauften Vorbestellungen“ im PlayStation-Store:

EA Sports FC 25 €109,99 Call of Duty: Black Ops 6 – Vault Edition €109,99 Call of Duty: Black Ops 6 – Cross-Gen-Bundle €79,99 EA Sports FC 25 Standard Edition €79,99 Black Myth: Wukong Digital Deluxe Edition €79,99 Dragon Ball: Sparking! Zero Ultimate Edition €119,99 Star Wars Outlaws Gold-Edition €119,99 Black Myth: Wukong €69,99 Star Wars Outlaws Ultimate Edition €139,99 Star Wars Outlaws €79,99 NBA 2K25 Hall of Fame Edition €149,99 Test Drive Unlimited Solar Crown – Gold Edition €89,99 Landwirtschafts-Simulator 25 €59,99 Mortal Kombat 1: Khaos Reigns-Erweiterung €49,99 Astro Bot €69,99 NBA 2K25 All-Star Edition €99,99 EA Sports Madden NFL 25 €109,99 Astro Bot Digital Deluxe Edition €79,99 Assassin’s Creed Shadows Ultimate Edition €129,99 Landwirtschafts-Simulator 25 – Year 1 Bundle €89,99

Ob die Vorbestellungen nach dem Launch reichlich Käufe folgen lassen, bleibt abzuwarten. Bei den derzeit Erstplatzierten ist serientypisch mit Bestsellern zu rechnen. Spannend ist, wie “Black Myth: Wukong” auf dem Markt einschlagen wird und ob “Astro Bot” die diesjährige First-Party-Lücke füllen kann.

Welche Spiele habt ihr zuletzt vorbestellt? Oder wartet ihr stets bis zum Launch bzw. bis zu den ersten Testberichten und Wertungen?

