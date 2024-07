Star Wars Outlaws: Überzeugender? Gameplay-Videos liefern umfassende Eindrücke

In diesem Monat stellte Ubisoft in Zusammenarbeit mit IGN ein rund zehn Minuten langes Video zu „Star Wars Outlaws“ bereit, das uns einen Blick auf das Gameplay ermöglichte.

Zum Leidwesen der Entwickler kamen die präsentierten Spielszenen bei der Community zum Teil durchwachsen an und ließen vor allem aufgrund der grafischen Darstellung vereinzelt den Ruf nach einer Verschiebung laut werden. Nachdem Ubisoft kürzlich klar stellte, dass „Star Wars Outlaws“ wie geplant erscheint, fiel in dieser Woche das Preview-Embargo des Open-World-Abenteuers.

Auch wir hatten die Möglichkeit, „Star Wars Outlaws“ drei Stunden lang anzuspielen. Unsere Eindrücke findet ihr in unserer ausführlichen Vorschau. Ergänzend dazu stellten auch die internationalen Kollegen ihre Previews bereit.

Frische Details und reichlich Gameplay

Die diversen Vorschauen liefern uns sowohl frische Details zu „Star Wars Outlaws“ als auch reichlich neues Gameplay-Material. Die Spielszenen ermöglichen uns einen ausführlichen Blick auf das Gameplay und zeigen Elemente wie die Erkundung der Spielwelt, die Dialoge mit NPCs, das Stealth-Feature oder die Action an sich.

Spielerisch haben wir es bei „Star Wars Outlaws“ mit dem ersten Open-World-Titel im Universum der legendären Sternenkriege zu tun. Wir schlüpfen in die Rolle der jungen Schurkin Kay Vess, die auf der Suche nach Freiheit versucht, sich ein neues Leben aufzubauen.

„Kämpfe, klaue und trickse dich durch die Verbrechersyndikate und werde zu einer der meistgesuchten Personen der Galaxie“, so die offizielle Beschreibung weiter. „Wenn du bereit bist, Risiken einzugehen, bietet die Galaxie endlose Möglichkeiten.“

Ubisoft verspricht die bislang größte Marketing-Kampagne

Wie die Verantwortlichen von Ubisoft betonen, sehen sie in „Star Wars Outlaws“ einen der wichtigsten Titel des Jahres. Um diesen entsprechend zu bewerben, setzt der Publisher auf die bislang größte und teuerste Marketing-Kampagne in seiner Geschichte. Eine Maßnahme, mit der für einen erfolgreichen Launch gesorgt werden soll.

„Was wir berücksichtigen, ist ein starker Start für Star Wars Outlaws“, so Ubisofts CEO Yves Guillemot. „Das ist die Tatsache, dass es zu den am sehnlichsten erwarteten Spielen der Branche in diesem Jahr gehört und eine wirklich starke positive Stimmung in der Community widerspiegelt.“

„Und auch die Tatsache, dass wir mit der bisher größten Marketingkampagne für ein Ubisoft-Spiel aufwarten.“

„Star Wars Outlaws“ erscheint am 30. August 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Star Wars Outlaws.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren