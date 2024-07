Ubisoft: Informationen zum Gamescom-Auftritt – Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed Shadows und mehr

Ubisoft ist auf der diesjährigen Gamescom vertreten und hat mehrere Spiele im Gepäck. Was Fans des Publishers auf der Messe erwarten können, gab der Publisher in einer umfangreichen Ankündigung bekannt.

Demnach wird der Ubisoft-Stand in Halle 6.1 mit thematisch passenden Bereichen eingerichtet. Inbegriffen sind Foto-Spots und Goodies.

Star Wars Outlaws mit 100 Anspielstationen

Eines der Spiele, die Ubisoft auf der Gamescom 2024 vorstellen wird, ist “Star Wars Outlaws”. Nicht weniger als 100 Anspielstationen stehen bereit. Sie lassen einen Blick auf eine der Missionen des Ende August erscheinenden Titels werfen. Ubisoft verweist ergänzend auf Anspielstationen für Personen im Rollstuhl. Bei Bedarf stehen ebenfalls Xbox-Adaptive-Controller zur Verfügung.

Auch “Assassin’s Creed Shadows” ist ein Thema der Gamescom 2024. Bei diesem Spiel besteht offenbar nicht die Möglichkeit, selbst den Controller in die Hand zu nehmen. Stattdessen gewährt eine Entwickler-Präsentation in einem Kino, das Platz für 400 Besucher bietet, weitere Einblicke in das Adventure. Zuschauer lernen dabei die unterschiedlichen Spielstile von Naoe und Yasuke kennen.

Der Ubisoft-Stand verfügt außerdem über eine Spectator-Area, die zu einer Gesamtübersicht verhilft. Betreten dürfen sie nur Besucher, die mindestens 16 Jahre alt sind.

“Rainbow Six Siege” und “XDefiant” sind wiederum im Xperion am Hansaring vertreten. Dort wird am 23. August 2024 im Rahmen der Gamescom das europäische R6-Combine-Finale ausgetragen. Die zwei besten Teams spielen live vor Ort um ein Preisgeld von 20.000 Euro. Für Besucher steht ebenfalls eine “XDefiant-”Arena bereit.

Cosplayer-Contest und Anno-Treffen

Cosplayer dürfen sich auf eine besondere Aktion freuen: Cosplay-Fotograf eosAndy und Ubisoft bieten während der Messetage am „Assassin’s Creed“-Stand in Halle 6.1 kostenlose Fotoshootings an. Im Rahmen eines Contests locken Preise.

Interessierte Fans von “Anno” nehmen am ersten “Anno Builders Event” teil. Hierbei erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem die Möglichkeit, einen Teil des Entwicklerteams zu treffen.

Das “Anno Builders Event” findet am 21. August 2024 ab 18 Uhr in der Roonburg in Köln statt. Spieler können sich auf Anno Union für die Gästeliste bewerben, allerdings nur noch bis zum 31. Juli 2024.

Der Gamescom-Stand von Ubisoft befindet sich in Halle 06.1 | B020 – C021 und C011 – B010 und ist vom 21. bis 25. August 2024 für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

