Kingmakers: Verfilmung des abgedrehten Strategiespiels angekündigt

Im späteren Verlauf dieses Jahres wird Entwickler Redemption Road den Action-Strategie-Mix „Kingmakers“ veröffentlichen. Aufgrund seines ungewöhnlichen Szenarios sorgt er bereits vor dem eigentlichen Release für einiges an Aufsehen. Mittlerweile hat das Spiel sogar schon das Interesse von Hollywood geweckt.

Um was geht es eigentlich in Kingmakers?

Das jüngste Werk des Studios Redemption Road entführt die Spieler in die dunkle Epoche des Mittelalters, in der sie riesigen Armeen mit Schwertkämpfern, Bogenschützen und Reitern gegenüberstehen. Das ist für sich gesehen alles andere als ungewöhnlich.

Der Clou: Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Zeitreisenden, der in die Vergangenheit reist, um dort den Verlauf der Dinge zu ändern. Im Mittelalter angekommen, zieht er sofort in den Kampf, der jedoch sehr einseitig wirkt: Der Zeitreisende führt nämlich ein riesiges Arsenal an modernen Waffen mit sich, das unter anderem Schrotflinten, MGs, Raketenwerfer und sogar Scharfschützengewehre umfasst. Mit solchen Kalibern ist es dem Protagonisten ein Leichtes, riesige Gegnergruppen in kürzester Zeit auszuschalten.

Einen konkreten Release-Termin für „Kingmakers“ gibt es bisher nicht, die Veröffentlichung ist jedoch für den späteren Verlauf dieses Jahres geplant. Außerdem wird der Action-Strategie-Mix in absehbarer Zukunft sogar die große Leinwand erobern.

Kingmakers kommt tatsächlich ins Kino

Wie unter anderem aus einem Bericht des Magazins Venture Beat hervorgeht, hat sich die Produktionsfirma Story Kitchen die Rechte für eine Verfilmung von „Kingmaker“ gesichert.

In Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Redemption Road und Publisher TinyBuild soll ein Live-Action-Film auf Basis des Action-Strategie-Spiels entstehen. Story Kitchen dürfte den meisten Gaming-Fans ein Begriff sein, die Produktionsfirma ist auch für die Adaptionen von „Tomb Raider“ sowie den Filmen von „Sonic the Hedgehog“ verantwortlich.

Genauere Details zur Verfilmung von „Kingmaker“ sind bisher nicht bekannt. Aktuellen Berichten zufolge soll jedoch eine „einzigartige Geschichte“ im Rahmen des noch sehr jungen Franchise entstehen. Ein konkreter Starttermin steht derzeit ebenso wenig fest wie die Besetzung. Demnach dürfte die Kinopremiere sicherlich noch einige Jahre auf sich warten lassen.

