Crimson Desert: Die Inhalte der Gamescom-Demo – Boni versprochen

Wie Pearl Abyss Ende Juli bekanntgab, wird „Crimson Desert“ auf der Gamescom 2024 zum ersten Mal spielbar sein. Nun haben die Verantwortlichen des südkoreanischen Entwicklerstudios weitere Details mitgeteilt.

Alle Besucher der weltbekannten Gaming-Messe können das Open-World-Abenteuer in Halle 6 anspielen. Das Design des Standes soll euch dabei vom ersten Moment an in die Spielumgebung eintauchen lassen.

Ein actionreiches Tutorial, 4 Bossgegner und exklusive Items

„Intensive Action-Kampfmechaniken“ dürft ihr in der Demo anwenden. Alles beginnt auf den wilden Schlachtfeldern, wo ihr die Grundlagen erlernt. Macht euch mit dem Angriff, Blocken, Ausweichen und Spezialfähigkeiten vertraut, indem ihr euch einer Horde an Gegnern stellt. Zwischendurch bekommt ihr nahtlose Zwischensequenzen zu sehen, die einen Einblick in die Geschichte geben.

Nach der Einleitung der „Crimson Desert“-Demo geht es ab in ein geheimnisvolles Areal, wo ihr euch zwischen vier verschiedenen Bossgegnern entscheiden müsst. Alle Bosskämpfe finden auf detaillierten Terrains in der riesigen Spielwelt statt. Beispiele dafür sind schneebedeckte Berggipfel und offene Grasflächen, die mit ihrem Realismus überzeugen sollen.

Jeder der vier erwähnten Bosse hat ein anderes Design, Tempo und Mechanik. Auch die Angriffsmuster unterscheiden sich voneinander. Nur eines haben alle gemeinsam: Sie fordern euch in einem intensiven Kampf heraus. Um sie zu besiegen, müsst ihr den Kampfstil analysieren und eine individuelle Strategie entwickeln.

Kombos führt ihr aus, indem ihr Kliffs Nahkampfattacken, seinen Bogen und verschiedene Fähigkeiten miteinander kombiniert. Die Erschaffung eines individuellen Kampfstils gilt als „einzigartiges Merkmal“ des Spiels.

Alle Demo-Spieler erhalten exklusive Gegenstände. Welche das sind, bleibt vorerst unbekannt. Zudem dürfen sie eine Umfrage ausfüllen, bei der sie wertvolle Preise gewinnen können.

Auch auf der letzten Gamescom war Pearl Abyss vertreten. Hier präsentierten sie einen überzeugenden Trailer zu „Crimson Desert“:

„Crimson Desert“ ist ein Action-Adventure mit offener Spielwelt. Ihr spielt Söldner Kliff, der auf einem riesigen Kontinent namens Pywel ums Überleben kämpft. Dank der Next-Gen-Engine BlackSpace wird eine lebensechte Grafik mit tollen Aussichten geboten.

