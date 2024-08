Shadows of Doubt: Release-Termin für PS5 und Trailer zu Version 1.0

Shadows of Doubt:

Das Sandbox-Detektivsimulationsspiel "Shadows of Doubt" hat einen Termin, der unter anderem für die PS5 gilt. Ebenfalls steht ein neuer Trailer zu Version 1.0 zur Ansicht bereit.

Das Sandbox-Detektivsimulationsspiel „Shadows of Doubt“ erscheint auch für Konsolen, wie wir seit April wissen. Offen war bisher der Termin. Doch auch diese Frage ist inzwischen geklärt. Gefeiert wird die Bekanntgabe mit einem neuen Trailer.

„Shadows of Doubt“ wird demnach am 26. September 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC über Steam veröffentlicht, wie Publisher Fireshine Games und Entwickler ColePowered Games bekannt gaben.

Der Preis liegt bei rund 25 US-Dollar. Im PlayStation-Store ist der Titel bereits gelistet, aber noch ohne Preisangabe. Mit einem Klick gelangt “Shadows of Doubt” jedoch auf der Wunschliste. Für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erfolgt der Verkauf ebenfalls als Disk.

Finaler Launch mit Neuerungen

„Shadows of Doubt“ wurde erstmals am 24. April 2023 im Early Access für PC veröffentlicht und hat seitdem eine begeisterte Fangemeinde gewonnen.

Die vollständige Veröffentlichung wird vom Update 1.0 begleitet, das laut Hersteller Neuerungen mit sich bringt, die „jeden Privatdetektiv begeistern“ dürften. Genauere Informationen zu den neuen Inhalten werden in den kommenden Wochen enthüllt.

In „Shadows of Doubt“ schlüpfen Spieler in die Rolle eines Privatdetektivs, der die Jagd nach einem Serienmörder eröffnet. Dank einer Vielzahl von Gadgets und einer prozedural generierten Welt wird jeder Fall zu einem einzigartigen Erlebnis, versprechen die Macher.

Spieler starten zunächst als ein unerfahrener Ermittler und verdienen mit jedem gelösten Fall Geld, das in neue Ausrüstung und nützliche Gadgets investiert werden kann. Diese sind essenziell, um Beweise zu sammeln und die Täter zu überführen.

Prozedural generierte Viertel und High-Tech-Gadgets

„Shadows of Doubt“ besteht aus einzigartigen, prozedural generierten Vierteln. Jeder Bürger in dieser Welt hat einen “eigenen Namen, einen Job, eine Wohnung und einen individuellen Tagesablauf”. Spieler können mit ihnen sprechen, ihre Geschichten erfahren und Hinweise sammeln, die zum Ziel führen.

Behilflich sind ebenfalls die erwähnten High-Tech-Gadgets. Spieler scannen Fingerabdrücke, überprüfen Anruflisten, lesen private E-Mails und werten Überwachungsvideos aus. Dabei gilt es, jede Ecke der Stadt zu untersuchen und jeden Hinweis sorgfältig zu dokumentieren.

Bei der Vorgehensweise gibt es allerlei Freiheiten. Ermittler entscheiden, ob sie gesetzestreu bleiben und sich an die Vorschrift halten oder den unkonventionellen Weg wählen. Bei der zweiten Option gilt es, Schlösser zu knacken, Türen aufzubrechen, Sicherheitssysteme zu sabotieren oder Bürger zu bestechen.

Nachfolgend ist der neue Trailer zu „Shadows of Doubt“ eingebettet:

