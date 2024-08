Cult of the Lamb: „Unholy Alliance“-Update mit lokalem Koop-Modus verfügbar

Cult of the Lamb:

Besitzer des Indie-Hits "Cult of the Lamb" können sich seit gestern ein neues Update herunterladen. Darin stecken ein Koop-Modus und mehrere neue Inhalte.

Am gestrigen Montag hat Massive Monster das im Juni angekündigte Content-Update „Unholy Alliance“ herausgebracht. Weiter unten haben wir den Trailer eingebettet, den das Entwicklerteam hochgeladen hat. Aber jetzt erst einmal die wichtigsten Infos zum Update.

„Kämpft euch durch Dungeons, tötet Ketzer, baut euren Kult auf und sucht gemeinsam nach neuen Kräften im kostenlosen Unholy Alliance Update“, steht in der offiziellen Beschreibung.

Spielt die Kampagne zu Zweit

Wie versprochen ist ein lokaler Koop-Modus hinzugekommen, dank dem ihr jetzt mit einem Kumpel am selben Gerät spielen könnt. Gemeinsam dürft ihr die gesamte Kampagne erleben. Einer schlüpft dabei in die Rolle des Lamms, der andere spielt die Ziege. Dabei habt ihr die Möglichkeit, eure Waffen auszutauschen und durch synchronisierte Angriffe zusätzlichen Schaden auszuteilen. Außerdem wurden die Minispiele an zwei Nutzer angepasst.

Als Nächstes haben wir 21 neue Follower-Eigenschaften. Euer Kult wird dadurch noch vielfältiger als zuvor sein.

Eine weitere Neuerung ist das Knucklebones-Gebäude, wo ihr gegen Anhänger antreten könnt. Auch ein Kinderzimmer und einige optische Items sind im Update enthalten. Zudem gibt’s neue Relikte inklusive Varianten. Ein paar davon sind exklusiv für den oben erwähnten Koop-Modus. Darüber hinaus sind noch so einige Geheimnisse in der Spielwelt versteckt.

„Cult of the Lamb“ ist seit August 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC verfügbar. Der Preis beträgt im PS Store momentan dank eines Angebots nur 12,49 Euro.

Der Trailer zum „Unholy Alliance“-Update:

