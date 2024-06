Cult of the Lamb Unholy Alliance: Update mit Koop-Modus angekündigt

Cult of the Lamb Unholy Alliance:

Die Entwickler von Massive Monster sind anscheinend noch lange nicht mit "Cult of the Lamb" fertig. Nun wurde ein neues kostenloses Update mit Koop-Modus angekündigt.

Der Indie-Publisher Devolver Digital hat heute Nacht eine neue Ausgabe seines „Devolver Direct“-Formats ausgestrahlt. Mit dabei war auch das kommende Update für das putzig-gruselige Action-Roguelike „Cult of the Lamb“.

Das nächste kostenlose Update für den 2022 erschienenen Titel wird den Namen „Unholy Alliance“ tragen und den Spielern einen vollständigen lokalen Koop-Modus bieten. Die Aktualisierung erscheint am 12. August für PlayStation 5 und PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC.

Koop mit Lamm und Ziege

Im Koop-Modus erhält das titelgebende Lamm schlagkräftige Unterstützung durch einen Ziegen-Kumpanen. Gemeinsam können diese die gesamte Kampagne des Spiels im lokalen Koop-Modus erleben.

Wie es bei dem Stream von Devolver Digital ebenfalls hieß, sollen Lamm und Ziege beim gemeinsamen Spielen die Waffen tauschen können. Zudem können sie zusätzlichen Schaden verursachen, wenn sie Rücken an Rücken kämpfen und kritische Treffer austeilen, wenn ihre Angriffe synchronisiert sind. Solospieler erhalten dafür einige neue Kräfte und Fähigkeiten.

Auch sollen die Mini-Spiele, wie Angeln und Kuncklebones, nun einen neuen Twist für zwei Spieler bieten. Darüber hinaus wird es weitere Waffen, Tarotkarten, Flüche und Reliquien geben. Außerdem fügt „Unholy Alliance“ dem Spiel weitere Gebäude, Vliese, Eigenschaften, Quests und Geheimnisse hinzu.

In „Cult of the Lamb“ übernehmen die Spieler die Rolle eines besessenen Lamms, das von einem geheimnisvollen Fremden gerettet wird. Dieser möchte, dass das Lamm in seinem Namen eine treue Anhängerschaft aufbaut. Die Spieler müssen nun einen Kult gründen, Anhänger retten, Ungläubige vernichten, Ressourcen sammeln und die eigene Basis ausbauen.

Zuletzt hat „Cult of the Lamb“ sein bisher größtes Update mit „Sins of the Flesh“ erhalten. Dazu haben die Entwickler auch die bisherige Verkaufszahl bekanntgegeben. Bis Januar 2024 konnte sich das Action-Roguelike bereits mehr als 3,5 Millionen Mal verkaufen.

Quelle: Steam, GameInformer

