Cult of the Lamb: Erfüllen die Entwickler den abstrusesten Wunsch der Spieler?

Cult of the Lamb:

In der letzten Woche haben die Entwickler von Massive Monster ein weiteres kostenloses Content-Update für das Roguelite "Cult of the Lamb" angekündigt. Wie es aussieht, könnte "Sins of the Flesh" einen der wohl seltsamsten Wünsche der Community erfüllen.

Das am 11. August 2022 erschienene „Cult of the Lamb“ wird von seinen Entwicklern von Massive Monster noch immer regelmäßig mit neuen Inhalten verwöhnt. Kürzlich erst wurde ein neues großes Update angekündigt, das früh in 2024 erscheinen soll.

Anscheinend erfüllt das Studio den Fans nun einen Wunsch, der eigentlich aus einem Meme erwachsen ist. Da der Twitter-Account zum Spiel 300.000 Follower erreichen konnte, wird aus dem kommenden Patch angeblich das oft gewünschte „Sex Update“.

Entwickler stellten Spieler vor lächerlich einfache Aufgabe

In „Cult of the Lamb“ schlüpfen die Spieler in die Rolle eines putzig-flauschigen, aber besessenen, Lamms, das sich eine Anhängerschaft aufbauen und um seinen Kult kümmern muss. Das Artwork des kommenden Updates „Sins of the Flesh“, „Sünden des Fleisches“, zeigt das Lamm und seine Anhänger, die mit nichts als einem kleinen Blättchen bekleidet um ein Feuer tanzen. Im Hintergrund sind zudem zwei Kultisten zu sehen, die miteinander rummachen. Dies ließ ein Meme aus der Community wieder auflodern, denn die Spieler waren sich sicher, dass es sich bei dem kommenden Patch um das oft gewitzelte „Sex Update“ handeln muss.

Die Entwickler schritten schnell in den Spaß ein und stellten in dem Steam-Beitrag zu dem Update klar, dass es sich beim „Sex Update“ nur um einen Witz aus der Community handele. Die Spieler müssten keine Angst haben, dass das putzig-actionreiche „Cult of the Lamb“ plötzlich zu explizit würde. Nachdem die Spieler jedoch nicht müde wurden, ein „Sex Update“ zu verlangen, schrieb Massive Monster über Twitter, dass sie Sex zu dem Spiel hinzufügen würden, sollte ihr Account bis zum Jahresende 300.000 Follower erreichen.

Weitere Meldungen zu „Cult of the Lamb“:

Die Latte zum Erreichen des Ziels lag dabei recht niedrig, denn am 1. November 2023 hatte der „Cult of the Lamb“-Account bereits 283.000 Follower. Natürlich konnte die Herausforderung in kürzester Zeit abgeschlossen werden. „Sieht so aus, als würden wir Sex zu Cult of the Lamb hinzufügen“, schrieben die Entwickler kürzlich auf Twitter. Ob sie sich damit einen Scherz erlauben und was die Spieler erwarten können, ist noch nicht bekannt. Auch der Publisher scheint bei dem Spaß involviert zu sein: „Der Kult verändert sich ständig“, so ein Vertreter von Devolver Digital. „Nicht einmal das Lamm kann vorhersagen, was die Zukunft bringt.“

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Quelle: Steam, PC Gamer

Weitere Meldungen zu Cult of the Lamb.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren