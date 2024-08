Gothic: Wirklich? Vor dem Remake gibt es ein Kochbuch mit seltsamen Rezepten

Während weiterhin unklar ist, wann das Remake von “Gothic” auf den Markt kommen wird, gibt es für das Begleitbuch einen festen Termin. Ein Lösungsbuch und dergleichen ist damit nicht gemeint. Vielmehr verrät es, was bei echten Fans der Reihe auf dem Tisch bzw. in der Pfanne landen sollte.

“Gothic: Das offizielle Kochbuch” erscheint in der kommenden Woche – genauer am 20. August 2024. Auf mehr als 150 Seiten gibt es etwas für den hohlen Zahn und für die Hüfte, so zwei der enthaltenen Kategorien.

Fleischwanzen, Kerkerfraß und Krötenwurz-Risotto

Für die Rezepte sorgte Snaf, ein bekannter Koch aus “Gothic”, höchstpersönlich – zumindest fast. Tatsächlich verantwortlich ist Tom Grimm, Gewinner des Gourmand World Cookbook Awards.

“Gothic: Das offizielle Kochbuch” enthält unter anderem Klassiker wie Fleischwanzenragout, Stollengrollen, Stewarker Schmortopf und eingelegtes Feuerkraut. Hinzu kommen neue Kreationen wie Trollsülze, gefüllte Scavenger-Eier, Beißer-Rippchen und Blutfliegensüppchen. Die Übersicht über die Rezepte finden Hobby- und Profiköche weiter unten.

Wie viel kostet das Kochbuch und wo wird es verkauft? Bei Amazon dürfen Fans für 33 Euro zuschlagen. Nachfolgend der Link:

Diese Rezepte, auch für passende Getränke, finden Fans im offiziellen Kochbuch:

Für den hohlen Zahn Trollsülze

Gebratene Fleischwanzen

Minecrawler Surprise

Novizen-Trockenfleisch

Blutfliegen-Tacos

Wargschinken-Stulle

Buddler-Pfanne

Gebratene Babyharpyienflügel Ab in den Kessel Minecrawler-Suppe

Blutfliegensüppchen

Theklas Eintopf

Kerkerfraß

Skelettbrühe

Feuernesselsuppe

Ghulasch Was Richtiges Fleischwanzenragout

Stewarker Schmortopf

Schattenläufer-Steak

Feuergeschnetzeltes

Dracheneier in Kronstöckelsud

Höllenpilze in Rahm

Beißer-Rippchen

Gerold hat Hunger

Diegos Leibspeise

Goblinschmaus

Waranzunge

Wolfsbraten

Lurkerkeule

Feuermagier-Flammkuchen Für dazu oder dabei Golemknödel

Drachenfeuer-Schlotze

Gefüllte Dunkelpilze

Gestampfte Steinwurzel

Rabenfutter

Flammendorfnfladen

Blutbuchenbrot

Krötenwurz-Risotto

Grütze

Eingelegtes Feuerkraut

Drachenwurzel-Salat

Gefüllte Orkblätter mit Joghurtthunke Was auf die Hüften Reislord-Pudding

Myrtana-Birnentörtchen

Minental-Notration

Arschkriecher-Mandelsulz

Scavenger-Eier

Schnapsbeeren-Marmelade

Söldnerstärkung Hoch die Becher Stollengrollen

Nordmarer Nebelgeist

Dunkles Paladiner

Apfelbräu „Blauer Wühlbock“

Jeremiahs Schnaps

Die Tränen Innos’

Coragons Spezialbier

Orkmedizin

Trank der Lebenskraft

Schneller Hering

Pyrokars Prüfung des Feuers

Schnapsbeerensaft

Wie geht es beim Remake von Gothic weiter?

Es bleibt zu hoffen, dass sich wartende Fans mit dem Kochbuch nicht zu viele Pfunde aneignen, bevor das Remake von “Gothic” auf den Markt gebracht wird. Während der Termin weiterhin aussteht, wurde im kürzlich ausgestrahlten Showcase des Publishers THQ Nordic ein neuer Trailer enthüllt:

Das Action-RPG befindet sich für PS5, Xbox Series X/S und PC in Entwicklung und soll noch im Laufe des aktuellen Geschäftsjahres auf den Markt kommen – als bis spätestens 31. März 2025. Sobald der Termin bekannt ist, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

