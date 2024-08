EA Sports FC 25: Neues Kommentatoren-Duo vorgestellt

"EA Sports FC 25" hat ein neues Kommentatoren-Duo erhalten. Es zeigt sich in einem Video und bekommt wie gewohnt weibliche Unterstützung.

“EA Sports FC 25” nähert sich der Veröffentlichung. Ende September erfolgt der Launch für Konsolen und PC. Zuvor können sich Fans mit dem neuen Kommentatoren-Duo anfreunden, nachdem die Verträge mit Wolff-Christoph Fuss und Frank „Buschi“ Buschmann ausgelaufen sind.

Doch welche Kommentatoren konnten als Ersatz für das langjährige Sprecherteam gewonnen werden? EA Sports sorgte heute für die Antwort.

Esther Sedlaczek liefert weiterhin Unterstützung

Florian „Schmiso“ Schmidt-Sommerfeld und Jan Platte übernehmen in „EA Sports FC 25“ die Rollen des Kommentator-Duos und treten damit in große Fußstapfen. Unterstützung erhalten sie von Esther Sedlaczek als Studio-Reporterin, die somit eine Konstante bleibt. Sie wird im Feature „News from elsewhere“ über parallel laufende Partien berichten.

Florian Schmidt-Sommerfeld und Jan Platte bringen langjährige Erfahrung im Kommentieren von Bundesligaspielen und internationalen Wettbewerben wie der UEFA Champions League mit. Ihre Einbindung in “EA Sports FC 25” soll den Fans ein authentisches Erlebnis ermöglichen.

Schmidt-Sommerfeld beschrieb die neue Rolle als „surreal“, da er die Serie von Kindesbeinen an gespielt habe. Auch Jan Platte äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit und betonte die gute Chemie zwischen ihm und Schmidt-Sommerfeld. Das Vertrauen, das ihnen von EA Sports entgegengebracht wurde, sei für beide ein “echter Ritterschlag”.

Nachfolgend werden Florian „Schmiso“ Schmidt-Sommerfeld und Jan Platte in einem Cinematic-Trailer vorgestellt:

In den kommenden Tagen veröffentlicht EA Sports einen weiteren Trailer und gibt Einblicke hinter die Kulissen der Arbeit der beiden Kommentatoren.

EA Sports FC 25 lockt mit Vorbesteller-Boni

“EA Sports FC 25” kann weiterhin vorbestellt werden, was besonders belohnt wird. Zu den Boni gehören bei teilnehmenden Händlern ein Leihprofi-Item für Ultimate Team, ein Ambassador-Leih-Item, ein zusätzlicher PlayStyles-Slot für Clubs und 250.000 Clubs-Münzen. Zusätzlich gibt es Punkte für die Persönlichkeitsentwicklung der Spieler, 3 ICONs für die Profikarriere und 5-Sterne-Items für die Managementkarriere.

Die Ultimate-Edition bietet noch mehr exklusive Inhalte. Sie enthält neben den Vorbesteller-Boni ein Ultimate-Team-Hero-Item, ein FC-24-Profi-Item, bis zu 7 Tage Vorabzugriff, 4.600 FC Points und einen Profi-Evolution-Slot. Hierfür werden rund 110 Euro fällig.

„EA Sports FC 25“ wird am 27. September 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Switch veröffentlicht. Käufer der Ultimate-Edition legen am 20. September 2024 los.

