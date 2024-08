EA Sports FC 25: Karriere im Deep-Dive – Live-Startpunkte, Frauen-Karriere und mehr

"EA Sports FC 25" zeigt sich in einem weiteren Deep-Dive-Video. In den Fokus rücken diesmal der Karrieremodus und die dazugehörigen Funktionen.

Electronic Art hat zu “EA Sports FC 25” ein neues Deep-Dive-Video veröffentlicht. Nachdem zuletzt der Rush-Modus und Ultimate-Team an der Reihe waren, widmet sich die heutige Vorstellung der Karriere im neuen Fußballspiel.

Live-Startpunkte, Frauen-Karriere und mehr

Der Karrieremodus setzt sich aus mehreren Features zusammen. Dazu gehören etwa die Live-Startpunkte, mit denen Spieler die “größten Storylines der realen Welt während der Fußballsaison 2024/2025 nacherleben” können.

Jeder Live-Startpunkt repräsentiert die aktuellen Punktestände, erzielten Tore, Transfers, Pokalfortschritte, Spielerform, Verletzungen, Sperren und sogar mögliche Punktabzüge. Unterstützt werden von diesem Feature insgesamt zehn Ligen (sechs bei Männern, vier bei Frauen) sowie zwölf Pokalwettbewerbe.

EA möchte die Live-Startpunkte und Snapshots später im Jahr 2024 einführen.

Ebenfalls neu ist die Managerkarriere für Frauen. Sie bietet alle Funktionen des Gegenparts für Männer und findet in den fünf Topligen des Frauenfußballs statt. Unterstützt werden: Barclays Women’s Super League, Arkema Première Ligue, National Women’s Soccer League, Google Pixel Frauen-Bundesliga und Liga F. Zudem ist die Women’s Champions League verfügbar.

Die Weiterentwicklung der Spieler wird in “EA Sports FC 25” durch spezifische Rollen vorangetrieben, die ein individuelles Wachstumspotenzial aufweisen. Jede Rolle verfügt über einen eigenen Entwicklungsplan, der sich auf verschiedene Attribute und Fähigkeiten konzentriert.

Zu den weiteren Funktionen im Karrieremodus von “EA Sports FC 25” gehören Pressekonferenzen und der Moral-Sweetspot, die Jugendakademie und weitere Elemente, die in einem umfangreichen Blogeintrag zur Karriere beschrieben sind.

Wer bewegte und kommentierte Szenen vorzieht, wird mit dem folgenden Deep Dive bedient:

Termin für EA Sports FC 25

Bis Spieler selbst den Rasen betreten können, vergeht nicht mehr viel Zeit. Der Release von „EA Sports FC 25“ erfolgt am 27. September 2024. Früher geht es für Inhaber der Ultimate-Edition los. Sie dürfen am 20. September 2024 und somit eine Woche vor allen anderen einsteigen.

In diesem Jahr gibt es zusätzliche Konkurrenz für den Platzhirsch. “UFL” bekam in dieser Woche ebenfalls einen Termin spendiert und erscheint am 12. September 2024. Käufer der Vorbestellpakete können schon eine Woche früher in den Free-to-Play-Kick einsteigen. Damit geht das Fußballspiel von Strikerz Inc. auf Konfrontationskurs mit “EA Sports FC 25”.

