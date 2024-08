UFL: Konkurrenz für EA Sports FC 25 und eFootball hat einen Termin

Der Entwickler Strikerz Inc. hat angekündigt, dass das Free-to-Play-Fußballspiel “UFL” am 12. September 2024 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S auf den Markt kommen wird. Zu den besonderen Features gehört die Cross-Play-Unterstützung.

Auch wenn es sich bei der neuen Konkurrenz für das ebenfalls kostenlos spielbare “eFootball” von Konami sowie “EA Sports FC 25” aus dem Hause Electronic Arts um einen Titel handelt, für den Spieler nichts bezahlen müssen, sind die Entwickler auf Einnahmen angewiesen.

Ein Teil der Finanzierung erfolgt über kostenpflichtige Vorbestellpakete, die ein exklusives Anpassungsset sowie sieben Tage früheren Zugang ab dem 4. September 2024 beinhalten.

Beta war bereits ein Erfolg

Die vollständige Version von “UFL” startet nach zwei offenen Beta-Testwochenenden, die im Juni und August stattfanden. In den Phasen wurden laut Entwickler mehr als 1,5 Millionen Vereine in über 100 Ländern erstellt.

„Wir freuen uns sehr, mit UFL am 12. September zu starten“, betont Eugene Nashilov, CEO von Strikerz Inc., in einer Pressemitteilung. “Wir können es kaum erwarten, dass Spieler auf der ganzen Welt in den Genuss des Spiels kommen, und wir danken ihnen für das unschätzbare Feedback, das sie uns während der zwei Phasen des offenen Betatests gegeben haben.”

Der bekannte portugiesische Fußballer Cristiano Ronaldo wurde Ende 2023 als Co-Investor und bedeutender Markenbotschafter vorgestellt. Er ist Teil einer Investorengruppe, die sich verpflichtet hat, 40 Millionen US-Dollar für die Entwicklung des Spiels bereitzustellen.

Im PlayStation-Store kann “UFL” bereits auf die Wunschliste gepackt werden. Die anfangs erwähnten Pakete für Vorbesteller sind bisher nicht gelistet.

Zu den Besonderheiten von “UFL” gehören laut Hersteller ein geschicklichkeitsbasiertes Gameplay, ein realistisches Vereinsmanagement, eine komplexe Strategie und benutzerdefinerte Skill-Karten.

Damit verfolgt Strikerz Inc. ein hohes Ziel: 15 Millionen Spieler sollen innerhalb von 12 Monaten erreicht werden und bestenfalls ihr Geld in Mikrotransaktionen einfließen lassen.

Weitere Meldungen zu UFL.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren