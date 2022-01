UFL: Cristiano Ronaldo als Werbebotschafter, neue Details und erste Partner-Teams bestätigt

Mit „UFL“ kündigten die Entwickler von Strikerz Inc im vergangenen Jahr eine Fußball-Simulation an, die in Form eines Free2Play-Titels ins Rennen geschickt wird und in direkte Konkurrenz zu namhaften Serien wie „FIFA“ und „PES“ beziehungsweise „eFootball“ treten soll.

Zum Abschluss der Woche stellten die Verantwortlichen von Strikerz Inc ein neues Video zu „UFL“ bereit, das es auf eine Länge von mehr als 18 Minuten bringt und euch einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Im Rahmen des Videos sprechen die Entwickler unter anderem über die Arbeiten an „UFL“ und die Ziele, die von ihnen verfolgt werden. Darüber hinaus wurde mit Cristiano Ronaldo ein weiterer Werbebotschafter bestätigt, der „UFL“ bewerben wird.

Related Posts

Auch erste Teams, die als Partner von „UFL“ fungieren und im Spiel vertreten sein werden, wurden im Zuge des Videos vorgestellt. Anbei die offizielle Übersicht über die ersten bestätigten Partner-Teams.

Die ersten Partner-Teams in der Übersicht

AS Monaco (Frankreich)

Besiktas JK (Türkei)

Borussia Mönchengladbach (Deutschland)

Celtic Glasgow (Schottland)

GlasgowRangers (Schottland)

Shakhtar Donetsk (Ukraine)

Sporting Lissabon (Portugal)

West Ham United (England)

„Wir bei Strikerz Inc haben großen Respekt vor allem, was im Laufe der Jahre im Bereich Fußball-Videospiele erreicht wurde“, führten die Entwickler aus. Aber gleichzeitig haben wir das Gefühl, dass sich die Community nach einer Veränderung gesehnt hat. Unser Ziel bei der UFL ist es, ein Spiel zu entwickeln, das gegen die Probleme immun ist, die den Fortschritt des Genres blockieren.“

„UFL“ wird zu einem bisher nicht genannten Termin für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Weitere Meldungen zu UFL.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren