UFL: Neue Konkurrenz für FIFA und PES – Trailer und Details

Während „FIFA“ nur wenig Platz für Konkurrenz lässt und Konami in diesem Jahr mit einem Free-to-Play-Konzept einen neuen Ansatz versucht, findet sich mit „UFL“ ein weiterer Kandidat auf dem Spielfeld ein. Strikerz Inc. hat unter dieser Bezeichnung ein neues Free-to-Play-Fußballspiel für Konsolen angekündigt.

„UFL“ befindet sich seit fünf Jahren in der Entwicklung. Dem ersten Trailer, der keine tieferen Einblicke in das Spiel gewährt, lässt sich entnehmen, dass bei der Produktion die Unreal Engine zum Einsatz kommt. Ein Release-Termin soll bald bekanntgegeben werden.

„Das Spiel wird kostenlos zur Verfügung stehen und wir werden regelmäßig neue Features und Updates hinzufügen, ohne dass dafür Zahlungen oder jährliche Gebühren anfallen“, so Strikerz Inc. in einer Presseerklärung. „Das Spiel ist so konzipiert, dass es ein faires Spielerlebnis ist, bei dem das Können im Vordergrund steht und es keine Pay-to-Win-Optionen gibt.“

Es scheint, dass die Macher durchaus die „FIFA“-Reihe ins Visier nehmen möchten, die stark von der Abhängigkeit von FUT geprägt ist. Und die Ausstattung kann sich schon jetzt sehen lassen: „UFL“ wird mit 5.000 lizenzierten Spielern aus der realen Welt an den Start gehen. Ihr könnt sie rekrutieren und für euren eigenen Club abwerben.

Ein revolutionäres und faires Spielerlebnis

An Selbstbewusstsein mangelt es den Entwicklern offenbar nicht. Sie seien „Fußballfans und leidenschaftliche Gamer“ und haben die Absicht, nicht weniger als das „Fußball-Gaming von Grund auf neu zu erfinden“. Zudem soll Spielern auf der ganzen Welt „ein revolutionäres, spannendes und faires Spielerlebnis“ geboten werden. Auch werde „UFL“ den Beginn einer „revolutionären neuen globalen Online-Fußballliga“ einläuten.

Auf dem neusten Stand gehalten werden soll „UFL“ dank einer Partnerschaft mit dem Sportanalyseunternehmen InStat, das detaillierte Daten und aktuelle Statistiken für jeden Spieler bereitstellen soll. Wirklich aussagekräftige Spieleindrücke gibt es bislang nicht. Auf der offiziellen Seite könnt ihr euch immerhin registrieren und bekommt weitere Infos via Mail.

