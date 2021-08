eFootball: Gamescom-Video stellt die Features des Free-to-Play-PES vor

Das neue Fußballspiel von Konami könnt ihr kostenlos spielen.

Konami hat anlässlich der Gamescom 2021 einen neuen In-Engine-Trailer zu „eFootball“ veröffentlicht. Vorgestellt werden darin mehrere der Gameplay-Features des kommenden Free-to-Play-Spiels.

Einige Features kommen später

Mit „eFootball“ soll verglichen mit den vorherigen Spielen der „PES“-Reihe vieles besser werden. Allerdings kommt es schon zum Launch zu Einschränkungen. Zwar unterstützt das Fußballspiel die DualSense-Features der PS5, darunter das haptische Feedback und die adaptiven Trigger. Doch in der heutigen Pressemeldung heißt es: „Dieses Feature wird in einem späteren Update nach der Veröffentlichung hinzugefügt.“

Neben einer besseren Ballkontrolle soll das Austricksen der Verteidigung verbessert werden. Über die Steuerung ist laut Konami eine Auswahl an Dribblings und Körpertäuschungen abrufbar. Aber auch hier heißt es: „Dieses Feature wird in einem späteren Update nach der Veröffentlichung hinzugefügt.“ Bereits zum Launch können Spieler offenbar die Schüsse ihrer Gegner blocken, indem sie den Schuss oder Pass partizipieren und so rechtzeitig ihren Körper in die Schussbahn werfen.

Zu den weiteren Features zählen physische Zweikämpfe mit einer Auflade-Technik beim Verteidigen. Ebenfalls können „aufgeladene Schüsse“ ausgeführt werden. Hier heißt es allerdings: „Dieses Feature wird in einem späteren Update nach der Veröffentlichung hinzugefügt.“

Laut Konami wird bei „eFootball“ der Fokus auf 1-gegen1-Duelle gesetzt. Zu diesem Zweck wurden laut Hersteller Fußballtaktiken analysieret. „Mit der Motion Matching-Technologie evaluiert das Spiel den Ball, die Bewegungsgeschwindigkeit, die Körperausrichtung, die physischen Fähigkeiten und mehr, um die Bewegung jedes Spielers in Echtzeit zu beeinflussen“, so das Unternehmen.

Hinzu kommen verbesserte Team-Spielstile und eine neue Steuerung, eine neue Kamera mit der Bezeichnung „Duell“, bei der in das Geschehen hineingezoomt wird, sowie allgemeine Verbesserungen.

„eFootball“ wird im Herbst 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC auf den Markt gebracht. Versionen für iOS und Android sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Nachfolgend der anfangs erwähnte Gameplay-Trailer.

