EA Sports FC 25: Deep-Dive zum Rushmodus feiert heute Premiere – Hier anschauen

Ende September erscheint mit „EA Sports FC 25“ der neueste Ableger der erfolgreichen Serie für die Konsolen und den PC. Wie EA kürzlich klar stellte, werden die Spieler in diesem Jahr auf den Volta-Modus verzichten müssen.

An dessen Stelle tritt mit Rush ein komplett neuer Modus, der auf eine schnelle und unkomplizierte Spielerfahrung abzielt. Um uns einen Eindruck von dem zu vermitteln, was im Rush-Modus auf uns zukommt, stellen EA Sports und Electronic Arts diesen am heutigen Montag Nachmittag in einem ausführlichen Deep-Dive vor.

Die Premiere des Videos erfolgt um 16:57 Uhr unserer Zeit. Den Deep-Dive haben wir nachfolgend für euch zur Ansicht eingebunden.

Was hat der Rush-Modus spielerisch zu bieten?

Spielerisch versteht sich Rush als ein Modus, in dem zwei Teams, bestehend aus jeweils fünf Kickern, gegeneinander antreten. Während der Torwart dem klassischen Regelwerk des Fußballs folgt, sind die anderen vier Kicker nicht an ihre Position gebunden. In „EA Sports FC 25“ wird euch Rush in Form eines neuen Events präsentiert, in dem die „Nike Arena“ als Schauplatz fungiert.

Zu den weiteren Neuerungen im Regelwerk gehört die Tatsache, dass der klassische Anstoß in Rush außen vor bleibt. Wie beim Dodge Ball wird der Ball von der Seitenauslinie hineingerollt. Somit sichert sich der Spieler mit den schnellsten Reaktionen den Ball. Bei besonders schweren Fouls hagelt es eine blaue Karte, mit der eine einminütige Zeitstrafe einhergeht.

Weitere Details zu Rush und dem spielerischen Ablauf des neuen Modus liefert euch unsere ausführliche Vorschau zu „EA Sports FC 25“.

Kostenpflichtiger Season-Pass sorgt für Diskussionen

Beim Rush-Modus handelt es sich nicht um die einzige Neuerung von „EA Sports FC 25“. Ebenfalls neu ist der kostenpflichtige Season-Pass für Ultimate Team, Karriere-Modus und Pro Clubs. Auch wenn EA betonte, dass es „auf dem hohen Niveau der kostenpflichtigen Stufe nichts geben wird, was sich nicht auch in der kostenlosen Stufe verdienen lässt“, kam die Ankündigung des kostenpflichtigen Season-Pass bei der Community alles Andere als gut an.

„EA Sports FC 25“ erscheint am 27. September 2024. Wer sich dazu entscheiden sollte, die Ultimate-Edition vorzubestellen, darf am 20. September 2024 und somit sieben Tage vor allen anderen loslegen.

Weitere Details zu den gebotenen Vorbesteller-Boni findet ihr hier.

