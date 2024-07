EA Sports FC 25: Der Releasetermin steht – Boni für Vorbesteller enthüllt

Am heutigen Mittwoch Abend veröffentlichten Electronic Arts und EA Sports nicht nur den offiziellen Enthüllungs-Trailer zu "EA Sports FC 25". Gleichzeitig bestätigten die Verantwortlichen den Releasetermin und stellten die Boni für alle vor, die den kommenden Kick rechtzeitig vorbestellen.

Ergänzend dazu bestätigten die Verantwortlichen den Releasetermin der kommenden Fußball-Simulation.

Ergänzend dazu bestätigten die Verantwortlichen den Releasetermin der kommenden Fußball-Simulation. Wie bereits vor ein paar Tagen durchgesickert, erfolgt der Release von „EA Sports FC 25“ am 27. September 2024. Spielerinnen und Spieler, die sich zum Kauf der Ultimate-Edition entscheiden, dürfen am 20. September 2024 und somit eine Woche vor allen anderen loslegen.

Ergänzend zur Enthüllung des Releasetermins stellte Electronic Arts die Extras vor, die auf alle warten, die die Ultimate-Edition von „EA Sports FC 25“ bis zum 20. August 2024 vorbestellen.

Diese Extras könnt ihr euch sichern

„Bestelle die EA Sports FC 25 Ultimate-Edition bis zum 20. August vor, um ein untauschbares Football Ultimate Team-Hero-Item in EA Sports FC 25 (upgegradete Prime-Version im November) und ein untauschbares Hero- oder ICON-Profi-Item aus der Legenden-des-Spiels-Kampagne in FC 24 Ultimate Team zu erhalten“, so Electronic Arts.

Wie Electronic Arts verspricht, wurde „EA Sports FC 25“ im Vergleich mit dem Vorgänger in diversen Bereichen generalüberholt. Das von den Entwicklern verfolgte Ziel: Für eine noch taktischere und möglichst authentische Spielerfahrung zu sorgen.

In diesem Zusammenhang hebt EA unter anderem das „FC IQ“ genannte Feature hervor. Eine Überarbeitung der taktischen Grundlagen auf dem Platz ermöglicht euch laut EA eine bessere strategische Kontrolle und realistischere kollektive Bewegungen auf Teamebene. Gleichzeitig kommt ein neues KI-Modell zum Einsatz.

Dieses basiert auf den Daten realer Spieler und wird strategisch für ganz neue Impulse sorgen. Auch den Club-Modus, die Karriere und das Gameplay überarbeiteten die Entwickler. Weitere Details zu den Features von „EA Sports FC 25“ findet ihr auf der offiziellen Website.

Live-Service-Elemente auch für die Karriere

Eine weitere Neuerung betrifft die Karriere von „EA Sports FC 25“. Diese erweiterte das Team durch diverse Live-Service-Elemente, die euch dazu animieren sollen, langfristig am Ball zu bleiben. Zum einen bekommt die Karriere die sogenannten „Live Start Points“ spendiert.

Das Feature ermöglicht es euch, reale Partien ausgewählter Ligen wie der Bundesliga zu bestreiten.

Bei den „Snapshots“ hingegen handelt es sich um kürzere Saisonabschnitte und Szenarien. Beispielsweise könnt ihr Jason Sanchos Wechsel zu Borussia Dortmund und den daraus resultierenden Werdegang von Sancho nachspielen. In unserer ausführlichen Vorschau verraten wir euch, warum Fußballfans „EA Sports FC 25“ definitiv im Auge behalten sollten.

So werden nämlich auch abseits der Karriere weitere Neuerungen und Verbesserungen geboten.

