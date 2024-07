EA Sports FC 25: Termin & Plattformen bekannt? Leaker verweist auf baldige Ankündigung

Man musste sicherlich nicht unter die Hellseher gehen, um vorhersagen zu können, dass uns Electronic Arts in diesem Jahr mit der Fußball-Simulation „EA Sports FC 25“ versorgen wird.

Während sich der Publisher mit konkreten Details weiterhin zurückhält, könnte ein alter Bekannter die Überraschung vorweggenommen haben. Die Rede ist vom Dealabs-Insider Billbil-kun, der sich in den vergangenen Monaten zu einem der bekanntesten und gleichzeitig verlässlichsten Leaker der Branche entwickelte.

Wie Billbil-kun angibt, wird die offizielle Ankündigung von „EA Sports FC 25“ im Laufe der kommenden zehn Tage erfolgen. Konkreter wurde der Leaker in diesem Zusammenhang zwar nicht, lieferte uns aber zumindest einen möglichen Releasetermin.

Standard- und Ultimate-Editions geplant

Laut Billbil-kun wird „EA Sports FC 25“ am 27. September 2024 veröffentlicht. Ein Termin, der sicherlich nur die wenigsten überraschen dürfte. Schließlich erschienen auch die diversen Vorgänger der Vorjahre in der Regel im September.

Weiter berichtet der Leaker, dass Electronic Arts seiner Veröffentlichungspolitik der Vergangenheit treu bleiben wird.

Dies bedeutet in der Praxis, dass „“EA Sports FC 25“ sowohl in einer Standardversion als auch in Form der Ultimate Edition erscheint. Die Preise liegen laut Billbil-kun bei 69,99 Euro für die normale Fassung und 99,99 Euro für die Ultimate Edition. Zu den exklusiven Vorzügen der Ultimate Edition gehört auch in diesem Jahr ein siebentägiger Vorabzugriff.

Die zehn Stunden lange Trial-Version für alle Abonnentinnen und Abonnenten von EA Play soll in diesem Jahr ebenfalls zurückkehren.

Werden die alten Konsolen ebenfalls versorgt?

Zu den versorgten Plattformen machte Billbil-Kun zwar keine Angaben. Der PC, die PS5 und die Xbox Series X/S sind im Fall von „EA Sports FC 25“ jedoch gesetzt. Ergänzend zum Leak von Billbil-Kun meldete sich der X-Kanal „PlayStation Game Size“ zu Wort, der uns in der Vergangenheit zuverlässig die Downloadgrößen zahlreicher Titel lieferte.

Bei den entsprechenden Angaben bezieht sich „PlayStation Game Size“ auf Datensätze aus dem PlayStation Network. Wie der X-Kanal anmerkt, soll „EA Sports FC 25“ auch für die PS4 erscheinen. Sollten sich diese Angaben bewahrheiten, dann dürfte Electronic Arts die Xbox One ebenfalls versorgen und somit auf einen Cross-Gen-Release setzen.

In den nächsten Tagen erfahren wir möglicherweise mehr.

