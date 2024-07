EA Sports FC 25: Offiziell bestätigt – Ein Vize-Europameister ziert das Cover

Am heutigen Mittwoch Abend stellen uns Electronic Arts und EA Sports mit "EA Sports FC 25" den neuesten Ableger der Fußballserie offiziell vor. Im Vorfeld der Enthüllung bestätigten die Verantwortlichen den Coverstar von "EA Sports FC 25". Eine Überraschung wartet hier erwartungsgemäß nicht.

Mit „EA Sports FC 25“ geht die Fußballserie aus dem Hause Electronic Arts in wenigen Monaten in ihre nächste Runde. Die offizielle Gameplay-Enthüllung erfolgt am heutigen Mittwoch Abend.

Los geht es um 17:57 Uhr unserer Zeit. Wer live dabei sein möchte, kann die Enthüllung hier mitverfolgen. Bereits im Vorfeld der Präsentation bestätigten Electronic Arts und EA Sports den Superstar, der in diesem Jahr das Cover der „EA Sports FC“-Reihe zieren wird. Wie bereits vor ein paar Tagen durchsickerte, wird dies nicht Erling Haaland sein.

Stattdessen wird Jude Bellingham auf dem Cover der Standard-Version zu sehen sein. Laut EA Sports haben wir es bei dem Kicker von Real Madrid und gleichzeitig frisch gebackenen Vize-Europameister mit dem jüngsten Spieler zu tun, der je den Weg auf das Cover eines EA Sports-Fußball-Titels fand.

Legendäre Ikonen für das Cover der Ultimate Edition

„Jude ist der perfekte Botschafter für EA Sports FC. Er passt hervorragend zu unserer Zukunft, da wir auf dem Weg von einem Produkt zu einer Plattform sind und Jude sich über den Sport hinaus an der Schnittstelle von Fußball, Kultur und Unterhaltung bewegt, freuen wir uns sehr, ihn als diesjährigen EA Sports FC-Coverstar begrüßen zu dürfen“, kommentierte David Jackson, VP Brand für „EA Sports FC“ die Entscheidung, in diesem Jahr auf Jude Bellingham als Cover-Star zu setzen.

Doch nicht nur die junge Generation des internationalen Fußballs wird berücksichtigt. Beim Cover der Ultimate-Edition dürfen sich Anhänger des Sports auf ein Wiedersehen mit mehreren legendären Ikonen freuen. Darunter David Beckham, Zinedine Zidane oder den ehemaligen italienischen Kult-Keeper Gianluigi Buffon.

„Neben den Stars und Ikonen sind auch 17 der weltweit begehrtesten Fußballtrophäen – darunter die UEFA Champions League, die UEFA Women’s Champions League, der Ballon d’Or, die Premier League, die LALIGA, die Liga F, die Serie A und die Ligue 1 – mit auf dem Cover abgebildet“, so EA weiter.

Erfolgt der Release im September?

Im Laufe der heutigen Enthüllung dürften die Verantwortlichen von Electronic Arts beziehungsweise EA Sports bezüglich des Releasetermins von „EA Sports FC 25“ für Klarheit sorgen. Hier könnte der bekannte und ungemein zuverlässige Leaker Billbil-Kun einmal mehr die Überraschung vorweggenommen haben.

Wie Billbil-Kun berichtete, wird der Release von „EA Sports FC 25“ am 27. September 2024 erfolgen. Spielerinnen und Spieler, die sich zum Kauf der Ultimate Editionen entscheiden, dürfen laut dem Leaker am 20. September 2024 und somit sieben Tage vor allen anderen loslegen.

Ob Billbil-Kun mit seinen Angaben wie erwartet richtig liegt, erfahren wir aller Voraussicht nach heute Abend.

