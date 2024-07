EA Sports FC 25: Cover-Stars geleakt, diesmal ohne Erling Haaland

Nachdem kürzlich der Veröffentlichungstermin von “EA Sports FC 25” geleakt wurde, ging es mit den Cover-Stars weiter. Auch sie wurden bislang nicht offiziell bestätigt. Allerdings konnten mehrere Twitter/X-Leaker Informationen zu den Stars auftreiben, die auf dem Cover des kommenden Fußballspiels zu sehen sind.

Zusätzlich wurden die Angaben von Tom Henderson bestätigt, der die Namen auf der Webseite Insider Gaming nennt.

EA Sports 25 – Cover-Stars vor Ankündigung enthüllt

Beim neuen Cover-Star der Standardversion handelt es sich demnach um Jude Bellingham, wie die Twitter/X-Leaker @AsyFutTrader, @WetDesignFUT und @Fut_scoreboard sowie Tom Henderson schreiben.

Neben dem Standard-Cover mit Jude Bellingham erhielt Insider Gaming auch das Ultimate-Edition-Cover von „EA Sports FC 25“ zugeschickt. Darauf sind fünf weitere Stars aus der Vergangenheit und Gegenwart zu sehen, darunter Jude Bellingham, Zidane und David Beckham. Ebenfalls zeigt das Cover verschiedene Meisterschaftstrophäen. Die Cover-Stars in der Übersicht:

Standardversion von EA Sports FC 25:

Jude Bellingham

Auf dem Cover von “EA Sports FC 24” ist Erling Haaland zu sehen, der somit abgelöst wurde, sofern sich der Leak bestätigt.

Ultimate-Edition von EA Sports FC 25 (von links nach rechts):

Gianluigi Buffon

Aitana Bonmati

Jude Bellingham

Zidane

David Beckham

Auf dem Cover der Ultimate-Edition von “EA Sports FC 24” sind mehr als 30 Fußballer abgedruckt. Für den Nachfolger entschied sich Electronic Arts offenbar für eine Reduzierung.

Wann folgen weitere Informationen zu EA Sports FC 25?

Der Zeitpunkt, an dem EA Sports die Cover offiziell enthüllen wird, ist nicht bekannt. Sobald wir Informationen erhalten und auch erste Gameplay-Verbesserungen erfahren, berichten wir auf PLAY3.DE.

Da die offizielle Enthüllung von “EA Sports FC 25” in Kürze erwartet wird, dürften derartige Informationen nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und auch der Termin, dessen Leak wir anfangs erwähnt haben, könnte demnach bald feststehen:

Demnach wird der offizielle Release von “EA Sports FC 25” womöglich am 27. September 2024 erfolgen. Wie gewohnt gilt: Käufer der Ultimate-Edition legen früher los. Hier soll der Launch schon am 20. September erfolgen. Und via EA Play stehen die üblichen “Gratis-Stunden” zur Verfügung.

