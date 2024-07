EA Sports FC 25: Hier die Trailer-Premiere live verfolgen

Am heutigen Mittwoch präsentiert euch Electronic Arts den Enthüllungstrailer zu „EA Sports FC 25“. Bis 17:57 Uhr müsst ihr euch noch gedulden, um einen ersten Blick auf die neue Fußballsimulation zu werfen.

Bereits enthüllt wurde das Cover der Ultimate Edition. Hier seht ihr die Fußball-Legenden Zinedine Zidane, Gianluigi Buffon und David Beckham sowie Youngster Jude Bellingham und die Fußballspielerin Aitana Bonmati.

Hoffnungen und spöttische Bemerkungen in den Kommentaren

In den Kommentaren der unten eingebundenen Premiere drücken die Fans ihre Erwartungen an „EA Sports FC 25“ aus. Viele hoffen schlichtweg, dass sich das Warten lohnt und ein besseres Spiel geliefert wird. Einer hofft zudem auf einen starken Karrieremodus. Andere sind eher pessimistisch eingestellt und schreiben Dinge wie „EA enttäuscht nie, wenn es darum geht, uns zu enttäuschen.“ Ein anderer meint: „Kann es kaum erwarten, das gleiche Spiel wie in den letzten 8 Jahren zu sehen.“

Was das Spiel letztendlich zu bieten hat, erfahrt ihr in den nächsten Wochen. Möglicherweise gibt EA schon nach dem Reveal Trailer erste Details zum Gameplay bekannt.

Die Premiere zum offiziellen Enthüllungstrailer:

Zum Erscheinungstermin liegt bereits ein Gerücht vor. Sollte es sich bewahrheiten, dann kommt „EA Sports FC 25“ am 27. September heraus. Wer zur Ultimate Edition greift, darf angeblich schon am 20. September loslegen.

„EA Sports FC 24“, der aktuelle Ableger, ist im PS Store momentan übrigens für 15,99 Euro zu haben. Dies entspricht einem Rabatt von 80 Prozent.

