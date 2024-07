EA Sports FC 25: Termin der Enthüllung, Trailer-Stream und Cover der Ultimate-Edition

Nach dem obligatorischen Leak kommt die große Ankündigung. Electronic Arts bereitet auf die Enthüllung von “EA Sports FC 25” vor. Sie erfolgt in zwei Tagen.

Der Stream für die Trailer-Enthüllung wurde bereits vorbereitet. So können Fans die YouTube-Seite bookmarken oder sich die Trailer-Premiere auf PLAY3.DE anschauen. Der Stream ist weiter unten eingebettet.

EA Sports FC 25 – Reveal am 17. Juli 2024

Die Freischaltung des Trailers zu “EA Sports FC 25” erfolgt am 17. Juli 2024 – laut Countdown um 17:57 Uhr. Es scheint aber, dass der Publisher mehr im Sinn hat und für eine weitreichendere Enthüllung sorgen möchte.

Einen ersten Blick auf das Cover der Ultimate-Edition von “EA Sports FC 25” können wir schon heute werfen. Darauf zu sehen sind Gianluigi Buffon, Aitana Bonmati, Jude Bellingham, Zinedine Zidane und David Beckham.

Die Namen wurden zuvor geleakt und auch das Cover ansich deckt sich mit dem, was Insider zuvor beschrieben hatten:

Wann erfolgt der Release von EA Sports FC 25?

Auch der Termin von “EA Sports FC 25” tauchte längst in der Gerüchteküche auf. Demnach wird der Launch womöglich am 27. September 2024 erfolgen. Käufer der Ultimate-Edition dürfen früher loslegen. Hier sei eine Freischaltung am 20. September 2024 geplant. Via EA Play stehen die üblichen “Gratis-Stunden” zur Verfügung.

“EA Sports FC 25” ist das zweite Spiel, das nach der Abkehr von der FIFA unter dem neuen Namen erscheint. Im Mai 2022 verkündete EA, dass die langjährige Zusammenarbeit mit der FIFA nach fast 30 Jahren beendet wird.

Die Fédération Internationale de Football Association gab darauf eigene Pläne bekannt:

“EA Sports FC 24” erschien im September 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Viel geändert hat sich neben der Namensgebung nicht und nach wie vor ist das Fußballspiel von Electronic Arts regelmäßig auf den vorderen Positionen der Charts anzutreffen.

Nachfolgend ist der Stream zum ersten Trailer von EA Sports FC 25″ eingebettet:

