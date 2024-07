EA Sports FC 25: Season-Pass für Ultimate Team, Karrieremodus und Pro Clubs

Vor ein paar Tagen kündigten Electronic Arts und Respawn Entertainment ein neues Season-Pass-Modell für den Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ an. Nachdem die Community auf die Barrikaden ging und „Apex Legends“ auf Steam mit einem Review-Bombing überzog, dürfte EA nun auch mit „EA Sports FC 25“ für Gesprächsstoff sorgen.

Wie der Publisher anlässlich der heutigen Enthüllung bekannt gab, wird die Monetarisierung der „EA Sports FC“-Reihe nämlich ebenfalls ausgeweitet. Mit dem diesjährigen Ableger hält ein kostenpflichtiger Season-Pass für „Ultimate Team“, den „Karriere-Modus“ und „Pro Clubs“ Einzug.

Eine Ankündigung, die allerdings nicht bedeutet, dass die bislang kostenlosen Ziele und Saisonstrecken außen vor bleiben. An ihnen halten die Entwickler neben dem neuen Premium-Season-Pass auch weiterhin fest.

Das sagen die Entwickler zum neuen Season-Pass

Im Interview mit VG247 kommentierte Karthik Venkateshan, der Produzent von „Ultimate Team“, den neuen Season-Pass wie folgt: „Sie können zum Beispiel zurück ins Spiel gehen und die kostenlose Stufe sehen. So wie sie in 24 zu finden war.“

„Dann fügen wir den Premium-Pass hinzu. Das wird eine gemeinsame Sache für Clubs, Karriere und Ultimate Team sein. Das ist in 25 neu.“

„Auf hohem Niveau wird es in der kostenpflichtigen Stufe nichts geben, was man nicht auch in der kostenlosen Stufe verdienen kann“, ergänzte Richard Waltz, Game Design Director für „Ultimate Team“.

„Es gibt keine exklusiven Belohnungen, die bedeuten, dass Sie das tun müssen. Wir werden Spieler, Pakete und solche Dinge in Clubs und Anpassungsoptionen haben.“

Den kostenpflichtigen Season-Pass können Interessenten sowohl mit Coins als auch FC-Punkten erwerben.

Der Release erfolgt im September

Welche Preise für die kostenpflichtigen Season-Pässe fällig werden, verriet Electronic Arts bislang nicht. Weitere Details zu diesem Thema dürften aber sicherlich in den nächsten Wochen folgen. Schließlich ist der Release von „EA Sports FC 25“ nicht mehr allzu weit entfernt.

Wie Electronic Arts heute bestätigte, erfolgt die Veröffentlichung der Fußball-Simulation am 27. September 2024. Vorbesteller der Ultimate-Edition dürfen bereits am 20. September 2024 loslegen.

In unserer ausführlichen Vorschau verraten wir euch, warum „EA Sports FC 25“ unserer Meinung nach über das Potenzial verfügt, der Serie zum nächsten spielerischen Schritt zu verhelfen.

