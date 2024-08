EA Sports FC 25: Deep-Dive zu Ultimate Team feiert heute Premiere – Hier anschauen

Zu den Features, die in "EA Sports FC 25" zurückkehren, gehört wenig überraschend der beliebte Ultimate Team-Modus. In einem ausführlichen Deep Dive-Modus stellt uns Electronic Arts den Modus heute etwas näher vor.

In den Tagen nach der offiziellen Ankündigung stellte Electronic Arts diverse Deep-Dive-Videos zu „EA Sports FC 25“ zur Verfügung, in denen auf die Features des Fußball-Titels eingegangen wurde.

Zuletzt beleuchtete das Entwicklerteam beispielsweise das grundlegende Gameplay, den neuen Modus „Rush“ oder spielerische Neuerungen wie FC IQ. Am heutigen Montag stellt Electronic Arts den nächsten Deep-Dive zu „EA Sports FC 25“ zur Verfügung.

Dieses Mal dreht sich alles um den Ultimate Team-Modus, der natürlich auch in diesem Jahr mit von der Partie ist. Wie bei den letzten Deep-Dives erfolgt die Premiere auch dieses Mal um 16:57 Uhr unserer Zeit.

Das Video haben wir nachfolgend für euch zur Ansicht eingebunden.

Ultimate Team 2025 mit einem kostenpflichtigen Season-Pass

Wie Electronic Arts im Rahmen der Enthüllung von „EA Sports FC 25“ bestätigte, werden die Entwickler die Monetarisierung des Fußball-Titels im Vergleich mit dem letzten Jahr ausbauen. So kündigte EA einen kostenpflichtigen Season-Pass für Ultimate Team, Karriere-Modus und Pro Clubs an.

„Dann fügen wir den Premium-Pass hinzu. Das wird eine gemeinsame Sache für Clubs, Karriere und Ultimate Team sein. Das ist in 25 neu. Auf hohem Niveau wird es in der kostenpflichtigen Stufe nichts geben, was man nicht auch in der kostenlosen Stufe verdienen kann“, so Richard Waltz, Game Design Director für Ultimate Team.

„Es gibt keine exklusiven Belohnungen, die bedeuten, dass Sie das tun müssen. Wir werden Spieler, Pakete und solche Dinge in Clubs und Anpassungsoptionen haben“, ergänzte Waltz.

Der Release erfolgt im September 2024

„EA Sports FC 25“ erscheint am 27. September 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch. Neben der Standard-Version erscheint der kommende Kick in Form der 109,99 Euro teuren Ultimate Edition. Zu den gebotenen Vorzügen gehört ein 7-tägiger Vorabzugriff.

Somit legen Käufer der Ultimate Edition bereits am 20. September 2024 los. Weitere Details zu den unterschiedlichen Editionen von „EA Sports FC 25“ und den gebotenen Inhalten findet ihr auf der offiziellen Website.

Weitere Meldungen zu EA Sports FC 25.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren