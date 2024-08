Arc Raiders: Free2Play-Ansatz von Tisch – Neues Geschäftsmodell & Releasezeitraum bestätigt

Wie die Entwickler der Embark Studios einräumten, verschiebt sich der Multiplayer-Shooter "Arc Raiders" auf das Jahr 2025. Gleichzeitig wies das Studio darauf hin, dass der Shooter nun doch nicht in Form eines Free2Play-Titels erscheint.

Mit den Embark Studios gründete Patrick Söderlund, der ehemalige Geschäftsführer der „Battlefield“-Macher von DICE, ein neues Studio, das Ende 2021 den Multiplayer-Shooter „Arc Raiders“ ankündigte.

Nachdem das Projekt zunächst für eine Veröffentlichung im Jahr 2022 vorgesehen war, kam es in den letzten Jahren mehrfach zu Verschiebungen. Anlässlich der Gamescom in dieser Woche lieferten uns die Embark Studios ein Status-Update zu „Arc Raiders“. Wie es heißt, sollten wir in diesem Jahr nicht mehr mit dem Release des Multiplayer-Shooters rechnen.

Stattdessen peilen die Embark Studios mittlerweile eine Veröffentlichung im Jahr 2025 an. Einen ersten offenen Tech-Test gibt es im Herbst. Dieser findet vom 24. bis 27. Oktober 2024 auf Steam statt.

Entwickler kündigen neues Geschäftsmodell an

Ergänzend zur Verschiebung auf das kommende Jahr kündigten die Embark Studios an, dass das Geschäftsmodell von „Arc Raiders“ überarbeitet wurde. Bekanntermaßen wurde der Multiplayer-Shooter in Form eines Free2Play-Titels angekündigt. Pläne, von denen die Embark Studios abrückten.

Wie es in der aktuellen Ankündigung heißt, werden die Entwickler „Arc Raiders“ nun als Premium-Titel im Mid-Price-Bereich veröffentlichen. In den USA wird der Preis demnach bei 40 US-Dollar liegen. Dies dürfte darauf hindeuten, dass hierzulande ein Preis zwischen 40 und 50 Euro fällig wird.

„Es gibt viele Gründe für diese Änderung. Sie alle laufen auf unsere Überzeugung hinaus, dass ein Premium-Geschäftsmodell besser zu der Art von Spiel passt, das wir entwickeln“, sagte das Studio. „Ein Premium-Modell ermöglicht es uns, ein fokussierteres, ausgewogeneres und spannenderes Action-Survival-Erlebnis zu schaffen.“

Die tödliche Suche nach wichtigen Ressourcen

In „Arc Raiders“ übernehmen wir die Kontrolle über die namensgebenden Raider. Diese kämpfen in einer unterirdischen Kolonie um ihr Überleben und wagen sich gezwungenermaßen regelmäßig an die Oberfläche.

Dort begeben sich die Raider auf die Suche nach spärlich vorhandenen und überlebenswichtigen Ressourcen.

An der Oberfläche müsst ihr euch nicht nur mit den mächtigen Arc-Maschinen auseinandersetzen, die die Erde bevölkern. Da die Entwickler „Arc Raiders“ im letzten Jahr durch PvP-Elemente erweiterten, seht ihr euch zudem mit anderen Spielern konfrontiert, die euch die wertvollen Ressourcen streitig machen.

Die Ressourcen könnt ihr gegen Wertgegenstände eintauschen, die ihr wiederum verwenden dürft, um euren Charakter und eure Ausrüstung zu verbessern.

Weitere Meldungen zu Arc Raiders.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren