Diablo 4 Vessel of Hatred: Wertvolle Verstärkung – Trailer stellt die rekrutierbaren Söldner vor

Diablo 4 Vessel of Hatred:

Auch zur kommenden "Vessel of Hatred"-Erweiterung des Action-Rollenspiels "Diablo 4" gab es im Rahmen von Opening Night Live 2024 einen neuen Trailer zu sehen. Dieser rückt die rekrutierbaren Söldner in den Fokus, die mit dem Add-on den Weg ins Spiel finden.

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler von Blizzard Entertainment an einer umfangreichen Erweiterung zum Action-Rollenspiel „Diablo 4“. Diese erscheint unter dem Namen „Vessel of Hatred“.

Neben einer brandneuen Geschichte bietet das Add-on diverse spielerische Neuerungen. Darunter eine weitere Klasse in Form der Spiritborn, die uns Blizzard Entertainment vor wenigen Wochen näher vorstellte. Ein weiteres neues Element sind Söldner, die genau wie seinerzeit in „Diablo 2“ angeheuert werden können.

In einem frisch veröffentlichten Trailer liefert uns Blizzard Entertainment frische Eindrücke aus der „Vessel of Hatred“-Erweiterung und geht unter anderem auf die rekrutierbaren Söldner an.

Was hat es mit den Spiritborn auf sich?

Wer auf der Suche nach einer neuen Klasse sein sollte, kommt in „Vessel of Hatred“ bei den eingangs erwähnten Spiritborn (zu Deutsch: Geistgeborene) auf seine Kosten. Die Spiritborn stammen aus den Dschungeln von Nahantu und schließen sich den anderen Klassen im Kampf gegen die Dämonen und Kreaturen der Hölle an.

Im Kampf entfesseln die Spiritborn ihren Zorn mit Geisterenergie und rücken ihren Widersachern mit ihrer bevorzugten Waffe, der Gleve, zu Leibe. Im Nahkampf kann die neue Klasse mächtige Combos entfesseln, gegnerische Attacken blocken und sich die Stärke von Jaguar, Gorilla, Adler und Tausendfüßler zunutze machen.

Die Spiritborn schöpfen ihre Kraft aus der Geisterwelt. Diese beschreiben die Entwickler als eine zutiefst heilige Ebene, in der menschliche Überzeugungen eine entscheidende Rolle spielen.

Die Dunkle Zitadelle verspricht ein kooperatives PvE-Erlebnis

Zu den weiteren neuen Features, auf die sich die Spieler in „Vessel of Hatred“ freuen dürfen, gehört die Dunkle Zitadelle. Laut Blizzard Entertainment versteckt sich hinter dem Ganzen eine kooperative PvE-Erfahrung. Allerdings wird es in dem neuen Dungeon nicht nur auf eure Erfahrungen im Kampf ankommen.

Gleichzeitig verspricht Blizzard Entertainment Mechaniken wie Puzzles, die in der Dunklen Zitadelle für spielerisch frischen Wind und Abwechslung sorgen sollen.

„Diablo 4: Vessel of Hatred“ erscheint am 8. Oktober 2024.

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren