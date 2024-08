Gothic 3: Eine weitere Neuauflage für die Konsolen? ESRB-Rating liefert Hinweis

Bekanntermaßen entsteht bei den Entwicklern von Alkimia Interactive ein komplett überarbeitetes Remake zum 2001 veröffentlichten Rollenspiel-Klassiker „Gothic“.

Allem Anschein nach handelt es sich bei dem besagten Remake allerdings nicht um die einzige Neuauflage, auf die sich Anhänger der Rollenspielserie freuen dürfen. Stattdessen scheint das Entertainment Software Rating Board (kurz: ESRB) eine Überraschung durch den Publisher THQ Nordic vorweggenommen zu haben.

Einem schnell wieder entfernten Eintrag des ESRB ließ sich entnehmen, dass es sich bei „Gothic 3“ um den nächsten Klassiker handelt, der den Weg auf die Konsolen findet.

Naht die offizielle Ankündigung von Gothic 3 Classic?

Die Neuauflage trägt laut dem ESRB-Rating den Namen „Gothic 3 Classic“ und soll für die PS4, die Xbox One und Nintendos Switch erscheinen. Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität dürfte die Umsetzung des Rollenspiel-Klassikers zudem auf den aktuellen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S spielbar sein.

Das originale „Gothic 3“ entstand wie seine beiden Vorgänger beim mittlerweile geschlossenen deutschen Studio Piranha Bytes und erschien 2006 für den PC.

Die Handlung von „Gothic 3“ schließt nahtlos an die Geschehnisse des zweiten Teils an. Der namenlose Held verlässt mit dem Schiff Esmeralda die Insel Khorinis und kehrt mit seinen Freunden auf das Festland zurück. Schnell findet sich die Gruppe in einem weitreichenden Konflikt mit Orks wieder, die Teile der Spielwelt eroberten und besetzten.

Wie in den beiden Vorgängern können sich die Spieler in „Gothic 3“ unterschiedlichen Fraktionen anschließen oder bei Lehrmeistern Fähigkeiten verbessern und erlernen.

Nicht die erste Umsetzung für die Konsolen

Die Verantwortlichen von THQ Nordic kommentierten die aktuellen Gerüchte um „Gothic 3 Classic“ für die Konsolen bislang nicht. Allerdings hätten wir es hier nicht mit dem ersten klassischen Ableger der Rollenspielserie zu tun, der den Weg auf die Konsolen findet. So erschienen im letzten Jahr sowohl „Gothic Classic“ als auch „Gothic 2 Complete Classic“ für die Switch.

Während die Switch-Umsetzung des ersten Teils zum Release unter allerlei Fehlern litt, kam die Portierung des zweiten Teils, die auch „Die Nacht des Raben“ enthielt, deutlich besser an.

Sollte THQ Nordic „Gothic 3 Classic“ offiziell ankündigen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den neuesten Stand.

