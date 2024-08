Mafia The Old Country: Authentizität ist alles und soll auch die Sprachausgabe beeinflussen

Mafia The Old Country:

Das kommende „Mafia: The Old Country“ soll die Spieler in ein authentisches Sizilien der 1900er Jahre führen. Dies schlägt sich laut den Entwicklern auch auf die Sprachausgabe nieder.

Bereits im vergangenen April wurde gemunkelt, dass die Entwickler von Hangar 13 an einem neuen Teil der beliebten „Mafia“-Reihe arbeiten würden. Die Bestätigung kam dann in dieser Woche, als „Mafia: The Old Country“ während der Opening Night Live der Gamescom 2024 angekündigt wurde.

Das Spiel stellt einen Soft-Reboot der Reihe dar und will diesen besonders authentisch begehen. Wie die Entwickler angeben, soll das Spiel eine sizilianische Sprachausgabe bieten. Dies soll dem Setting von „Mafia: The Old Country“ im Sizilien der 1900er Jahre entsprechen.

Kommendes Spiel beleuchtet die Anfänge der Mafia

Sizilianisch wird je nach Standpunkt als ein italienischer Dialekt oder aber als eine eigenständige Sprache angesehen. Sizilianisch weist im Vergleich mit der italienischen Sprache einige Eigenheiten auf, darunter andere Wortendungen oder den Wegfall von Lauten am Wortanfang. Wie das Studio angibt, wird darüber hinaus auch eine italienische Lokalisierung für die Spieloberfäche und die Untertitel zur Verfügung stehen.

Die Story von „Mafia: The Old Country“ ist lange vor den anderen Teilen der Reihe angesiedelt. Die Handlung spielt im Sizilien der 1900er Jahre und soll die Anfänge der titelgebenden Mafia beleuchten. Die Entwickler von Hangar 13 streben eine tiefgründige, lineare Erzählung mit möglichst realistischen Darstellungen des organisierten Verbrechens an.

Mehr Details folgen Ende des Jahres

Viel mehr ist zu „Mafia: The Old Country“ bislang nicht bekannt. In dem knapp einminütigen Teaser-Trailer, der zur Gamescom 2024 veröffentlicht wurde, ging es auch eher atmosphärisch zu. Eine Stimme erklärte, dass es sich bei dem „Ding“, das sie am Laufen hätten, um eine Bruderschaft handele, in der kein Verrat und Betrug existiere. Ist man bereit sich selbst und sein Leben dieser Familie zu widmen?

„Mafia: The Old Country“ soll 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie den PC erscheinen. Weitere Details sollen jedoch bald folgen. Wie Hangar 13 angibt, soll mehr zu dem Spiel im kommenden Dezember verraten werden.

