Mafia The Old Country: Neuer Teil mit Trailer angekündigt – Launch 2025 für PS5

Mafia The Old Country:

Mit "Mafia: The Old Country" kehrt die beliebte “Mafia"-Reihe zu ihren Ursprüngen zurück. Das Spiel, das 2025 erscheinen wird, entführt die Spieler nach Sizilien zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Hangar 13, das Entwicklerstudio hinter der “Mafia”-Reihe, hat mit „Mafia: The Old Country“ einen neuen Teil der Serie angekündigt. Das Spiel stellt eine Art Soft-Reboot dar und versetzt die Spieler in das Sizilien der 1900er Jahre – in eine Zeit, in der die Mafia ihre Wurzeln schlug.

Die Handlung spielt lange vor den Ereignissen der vorherigen Spiele und soll die Ursprünge des organisierten Verbrechens beleuchten.

Authentische Erzählung und packende Action

„Mafia: The Old Country“ setzt laut Entwickler auf das, was die Serie seit jeher auszeichnet: Eine tiefgründige, lineare Erzählung und möglichst realistische Darstellungen der “Mafia”-Welt. Spieler werden in eine brutale und gnadenlose Ära versetzt, in der das Überleben von cleveren Entscheidungen und dem geschickten Umgang mit Waffen abhängt.

Im Enthüllungstrailer, der anlässlich der Gamescom 2024 veröffentlicht wurde und unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist, sind bereits verschiedene Waffen zu sehen, die auf ein gewaltgeladenes Spielerlebnis einstimmen.

Ein Messer, eine tödliche Handfeuerwaffe und eine bedrohliche doppelläufige Schrotflinte deuten darauf hin, dass der Kampf um die Vorherrschaft in dieser gefährlichen Welt kein leichtes Unterfangen sein wird.

Die Entwicklung von „Mafia: The Old Country“ ist seit einigen Jahren im Gange. Bereits im August 2022 bestätigte Hangar 13, dass ein neues Mafia-Spiel in Arbeit sei, das nun in Form von „The Old Country“ Gestalt annimmt:

Damals erklärte Geschäftsführer Roman Hladík: „Es dauert zwar noch ein paar Jahre und wir können derzeit noch nichts Näheres verraten, aber wir freuen uns sehr, weiter an diesem beliebten Franchise zu arbeiten und unsere Spieler mit neuen Geschichten zu unterhalten.“

Wann erfolgt der Launch? Die Veröffentlichung von „Mafia: The Old Country“ ist für 2025 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC geplant. Weitere Informationen werden im Dezember bekannt gegeben.

Nachfolgend könnt ihr euch den ersten Trailer zu Gemüte führen:

