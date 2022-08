Mafia 4: Neues Spiel in Arbeit, aber ihr braucht Geduld

Ein neues "Mafia" befindet sich in Arbeit. Ungeduldige Fans werden allerdings auf die Probe gestellt. Denn erscheinen wird es erst in ein paar Jahren.

Ein neuer Teil der „Mafia“-Serie befindet sich in der Entwicklung, wie der Hangar 13-Geschäftsführer Roman Hladik in einem Interview zum 20-jährigen Jubiläum von „Mafia“ durchblicken ließ. Auch auch auf Twitter wurde die Produktion bestätigt.

Aber freut euch nicht zu früh. Die Bestätigung von „Mafia 4“, oder wie der Titel auch heißen mag, bedeutet nicht, dass die Veröffentlichung in greifbarer Nähe ist. Vielmehr werde es noch Jahre dauern, bis Fans die Ergebnisse selbst ausprobieren können.

Definitive Edition und ein enttäuschender dritter Teil

„Ich freue mich, bestätigen zu können, dass wir mit der Arbeit an einem komplett neuen Mafia-Projekt begonnen haben!“ so Hladik. „Auch wenn es noch ein paar Jahre entfernt ist und wir im Moment noch nicht mehr verraten können, freuen wir uns sehr darauf, weiter an dieser geliebten Franchise zu arbeiten und unsere Spieler mit neuen Geschichten zu unterhalten.“

Die letzte Veröffentlichung innerhalb der Serie war die „Mafia: Definitive Edition“, die im September 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC auf den Markt gebracht wurde. Damit bekamen Spieler ein Remake des ursprünglichen „Mafia“, das 2002 Erfolge feiern konnte.

Richtig gut lief es für „Mafia“ allerdings nicht immer. Während das Sequel „Mafia 2“ aus dem Jahr 2010 noch auf einen Metascore von 75 kam, war es beim 2016er „Mafia 3“ im Fall der PS4-Version nur noch ein enttäuschender Metascore von 68 – im Fall der PC-Version sogar von 62. Auch die Spieler waren alles andere als zufrieden, wie Diskussionen und User-Scores zeigten.

Bis 2017 wurde „Mafia 3“ mehr als fünf Millionen Mal an den Handel ausgeliefert, nachdem der Publisher Take-Two zuvor hohe Erwartungen hatte. In diesem Jahr folgten Meldungen über Entlassungen bei Hanger 13.

Das könnte euch ebenfalls zu Mafia interessieren:

Während zu „Mafia 4“ heute keine weiteren Details genannt wurden, kann getrost davon ausgegangen werden, dass der Titel für PS5, Xbox Series X/S und PC entwickelt wird. In ein paar Jahren dürften die Vorgängerkonsolen bei der Veröffentlichung neuer Spiele keine nennenswerte Rolle mehr spielen. Nachfolgend könnt ihr euch das Video anschauen, in dem das neue „Mafia“ erwähnt wird:

Weitere Meldungen zu Mafia 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren