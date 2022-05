Hangar 13: „Mafia“-Entwickler von Entlassungen betroffen – Neues „Top Spin“ in Arbeit

Das in Novato, Kalifornien ansässige Entwicklerstudio Hangar 13 ist von Entlassungen betroffen. Insgesamt werden 50 Mitarbeiter ihren Job verlieren, wie das Mutterunternehmen 2K Games in einem offiziellen Statement bestätigt.

Nötige Änderungen und ein neues Projekt

Demnach habe sich der Publisher der Zukunft des Studios vollkommen verschrieben, erkennt jedoch an, dass es sich in einer herausfordernden, wenn auch vielversprechenden Übergangsphase befindet. Dazu heißt es im Weiteren:

„Als Bestandteil unserer weiteren Evaluierungen, um sicherzustellen, dass unsere Ressourcen mit unseren Zielen übereinstimmen, haben wir einige Änderungen vorgenommen, die in der Reduzierung von Positionen und der Trennung von einigen Kollegen resultierten. Diese Entscheidungen sind immer schwierig. Wir tun alles, was wir können, um mit den betroffenen Mitarbeitern zusammenzuarbeiten und neue Rollen an anderen Projekten sowie in Teams bei 2K zu finden. Und wir bieten vollständige Unterstützung für diejenigen, die nicht versetzt werden können, um sie mit Industrienetzwerken und Ressourcen zu verbinden, damit sie neue Möglichkeiten außerhalb von 2K finden.“

In den letzten Jahren hatte Hangar 13 mit einigen Rückschlägen zu kämpfen. Nachdem „Mafia 3“ die internen Erwartungen nicht erfüllen konnte, wurde auch das letzte große Projekt mit dem Codenamen „Volt“ eingestellt. Dadurch hatte das Unternehmen einen Verlust von 53 Millionen US-Dollar verursacht. Vor einigen Wochen trat zudem Haden Blackman, Gründer und Studiooberhaupt, zurück und hinterlässt Nick Baynes die schwierigen Umstände.

Allerdings besteht Hangar 13 nicht nur aus dem kalifornischen Hauptsitz. Über die Jahre wurde auch 2K Czech in die Familie aufgenommen, während in Brighton, Großbritannien ein weiteres Studio gegründet wurde. Letzteres lieferte mit „Mafia: Definitive Edition“ eine durchaus positiv aufgenommene Arbeit ab und soll laut jüngsten Berichten an einem neuen „Mafia“-Ableger arbeiten.

Auch interessant: Mafia – Insider liefert Details zur Handlung und dem Setting des unangekündigten Prequels

Die tschechischen Studios sollen laut dem neuesten Bericht ebenfalls ein Projekt in Arbeit haben. Unter dem Codenamen „Project Hammer“ soll eine Wiederbelebung der „Top Spin“-Marke entstehen. Die Entwickler hatten bereits in der Vergangenheit die Tennis-Simulation erschaffen, die seit 2011 keinen neuen Ableger mehr erhielt.

Quelle: Kotaku (via WCCFtech)

Weitere Meldungen zu Hangar 13, Mafia, Top Spin.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren