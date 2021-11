Hangar 13: „Cthulhu x Saints Row“-Projekt eingestellt? Geschäftsbericht beziffert Verlust

Aktuellen Berichten zufolge sollen die "Mafia 3"-Macher von Hangar 13 an einem nicht angekündigten Titel gearbeitet haben, der unter dem Projektnamen "Volt" entstand und kürzlich eingestellt wurde. Die Verluste für den Publisher Take-Two Interactive sollen sich im zweistelligen Millionenbereich bewegen.

In den vergangenen Jahren wurde Hangar 13, das verantwortliche Studio hinter dem Action-Titel „Mafia 3“, immer wieder mit einem neuen Projekt in Verbindung gebracht, das sich bereits seit dem Jahr 2017 in Arbeit befinden soll.

Wie Take-Two Interactive nahestehende Quellen gegenüber dem Branchenmagazin Bloomberg bestätigt haben sollen, sollten wir jedoch nicht mehr mit dem Release des Titels rechnen, der intern unter dem Projektnamen „Volt“ geführt wurde. Laut Bloomberg erinnerte „Volt“ an eine Mischung aus der „Saints Row“-Reihe auf der einen sowie dem Universum von „Cthulhu“ auf der anderen Seite. Weiter berichtet das Magazin, dass sich Take-Two Interactive dazu entschloss, die Arbeiten an „Volt“ einzustellen.

Verluste in zweistelliger Millionenhöhe?

Eine für den US-Publisher nicht ganz günstige Entscheidung. Im frisch veröffentlichten Geschäftsbericht zum am 30. September 2021 zu Ende gegangenen Quartal weißt Take-Two Interactive nämlich darauf hin, dass der Konzern „eine Wertminderung in Höhe von 53 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Entscheidung des Unternehmens, die weitere Entwicklung eines unangekündigten Titels nicht fortzusetzen“ hinnehmen musste.

Zum Thema: Marvel’s Midnight Suns: Release des Strategie-Titels verschoben

Näher ins Detail gingen die Verantwortlichen zwar nicht, laut Bloomberg bezieht sich Take-Two Interactive hier aber in der Tat auf „Volt“. Laut einem Leak aus dem Juni dieses Jahres, in dem übrigens auch Firaxis Games‘ Strategie-Titel „Marvel’s Midnight Suns“ bestätigt wurde, sollte „Volt“ eine offene Welt, ein düsteres Setting und einen Helden mit diversen Superkräften bieten.

Offiziell bestätigt wurden die Angaben zu „Volt“ seinerzeit allerdings nicht.

Quelle: Bloomberg

