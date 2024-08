Harry Potter Quidditch Champions: Ikonische Charaktere wie Harry Potter, Ron Weasley und Draco Malfoy vorgestellt

Warner Bros. Games erinnert mit einem neuen Trailer an "Harry Potter: Quidditch Champions". Darin werden verschiedene Charaktere vorgestellt, die Franchise-Fans aus den Büchern und Filmen kennen.

Warner Bros. Games hat im Rahmen der Gamescom 2024 weiteres Videomaterial zu „Harry Potter: Quidditch Champions“ veröffentlicht. Unter dem Titel „Magic is in the Air“ lässt der Trailer einen Blick auf die gefährliche Sportveranstaltung werfen, die gleichzeitig als Namensgeber des Spiels dient.

Der Trailer gewährt einen groben Einblick in das Gameplay und zeigt Orte der Zaubererwelt sowie Szenen aus den Quidditch-Matches, an denen bekannte Figuren aus der Vorlage teilnehmen.

Mit Harry Potter, Ron Weasley und Draco Malfoy auf dem Besen unterwegs

Dank der verschiedenen Modi, darunter ein Einzelspieler-Karrieremodus, kompetitive Mehrspieler-Herausforderungen und Online-Koop, bietet „Harry Potter: Quidditch Champions“ laut Hersteller eine Vielzahl von Möglichkeiten, in die Welt des Quidditch einzutauchen.

Im Spielverlauf gilt es, durch verschiedene Arenen zu fliegen und dabei in die Rollen von Treibern, Jägern, Hütern und Suchern zu schlüpfen. Bei den Hinterhofpartien im Fuchsbau der Weasleys bis hin zu Showdowns bei der Quidditch-Weltmeisterschaft stehen bekannte Figuren aus “Harry Potter” zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem:

Harry Potter

Hermine Granger

Ron Weasley

Ginny Weasley

Draco Malfoy

Cho Chang

Die Weasley-Zwillinge (Fred und George Weasley)

Sebastian Sallow

Ebenfalls haben Spieler die Möglichkeit, sich ihren ganz eigenen Charakter zu erstellen.

Nachfolgend lässt der Trailer einen Blick auf einige der Wettbewerbe und Figuren werfen:

PlayStation-Plus-Mitglieder dürfen die Geldbörse geschlossen halten

Die Veröffentlichung von „Harry Potter: Quidditch Champions“ ist für den 3. September 2024 vorgesehen. Der Launch erfolgt zunächst digital in den Standard- und Deluxe-Editionen für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Die physische Deluxe-Edition wird ab dem 8. November 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One erhältlich sein. Für die Nintendo Switch ist eine Version für die Weihnachtssaison 2024 vorgesehen.

Zudem wird „Harry Potter: Quidditch Champions“ im Zeitraum vom 3. bis 30. September 2024 in der Bibliothek von PS Plus verweilen und Mitglieder dürfen sich den Titel “gratis” sichern. Danach ist (mit aktiver Mitgliedschaft) ein dauerhafter Zugriff möglich.

Im genannten Zeitraum ist es Mitgliedern ebenfalls gestattet, den Besen-Skin „Bester Feuerblitz“ als kostenloses Paket einzulösen.

Warner Bros. verweist zudem auf einen besonderen Bonus für Besitzer von „Hogwarts Legacy“. Sie profitieren von einem Bonus-Legacy-Paket, das beim Herunterladen von „Harry Potter: Quidditch Champions“ freigeschaltet wird. Hierfür müssen beide Spiele mit einem WB Games-Konto verbunden sein.

