MENA Hero Project: Mehr PS5-Spiele – Sony baut Förderprogramm für Entwickler aus

Lebhaft, dynamisch und unaufhaltbar – so beschreibt Sony Interactive Entertainment das MENA Hero Project, aus dem neue PlayStation-Spiele hervorgehen sollen.

Sony hat das MENA Hero Project angekündigt. Die Abkürzung am Anfang steht für Middle East North Africa. Somit sollen mit dieser Initiative Videospiele in Afrika, aber auch Westasien gefördert werden. Genauer gesagt in folgenden Ländern:

Saudi-Arabien

Vereinigte Arabische Emirate

Bahrain

Irak

Kuwait

Oman

Katar

Jordanien

Ägypten

Marokko

Tunesien

Wachstum und Innovation fördern

Damit PlayStation der beste Ort zum Spielen bleibt, werden regionale Inkubator-Programme, mit denen vielfältige Entwickler identifiziert werden können. Vielversprechende lokale Entwickler sollen entdeckt und dabei unterstützt werden, fesselnde Spielerlebnisse in die weltweite Gaming-Community zu bringen. Sony möchte auf diese Weise sowohl Wachstum als auch Innovation fördern.

Mentoring, Schulungen und projektbezogene Investitionen sollen die Einstiegshürde senken und Talente fördern. Entwickler werden dazu ermutigt, ihre Bewerbung einzureichen. Im Anschluss setzt sich jemand von Sony mit den Bewerbern in Verbindung und bespricht die weiteren Schritte.

Das gleiche Programm hat Sony PlayStation schon in China und Indien durchgeführt. Daraus sollen Spiele wie das lange währende „Lost Soul Aside“ oder das ungewöhnliche „Fishbowl“ hervortreten. Wie ihr seht, ist der Hard- und Softwarehersteller bemüht, auch weiterhin Spieleproduktionen in aller Welt zu fördern.

Sony selbst wird nächsten Monat auf der Tokyo Game Show vertreten sein. Das Messeprogramm wurde heute vorgestellt. Vor allem „Astro Bot“ und „Monster Hunter Wilds“ stehen im Mittelpunkt, aber auch „Death Stranding 2“ ist ein Thema.

