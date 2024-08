TGS 2024: Astro Bot, Death Stranding 2 und mehr – Messeprogramm für PS5-Spieler vorgestellt

Die Tokyo Game Show 2024, die vom 26. bis 29. September 2024 im japanischen Chiba stattfindet, nähert sich. Sony Interactive Entertainment präsentiert im Vorfeld der Veranstaltung das vorläufige Spiele-Lineup und verrät mehr über das geplante Bühnenprogramm.

Besonders im Fokus stehen die Spiele „Astro Bot“ und „Monster Hunter Wilds“, die beide auf der PlayStation 5 spielbar sein werden. Aber auch Fans von “Death Stranding” kommen auf ihre Kosten. Das Sequel wird Teil eines großangelegten Bühnenprogramms.

Astro Bot, Entwicklergespräche und Boni für Besucher

Am PlayStation-Stand stoßen Besucher der TGS 2024 auf zahlreiche Spielstationen, wobei allein 40 Stationen für „Monster Hunter Wilds“ bereitgestellt werden. Alle Leute, die sich auf der Messe mit der Demo von „Monster Hunter Wilds“ beschäftigen, erhalten einen exklusiven „PS5 | Monster Hunter Wilds“-Schlüsselanhänger, der in limitierter Auflage verfügbar ist.

Auch für „Astro Bot“ sind besondere Aktionen geplant, darunter eine riesige Gacha-Maschine und exklusive T-Shirts in vier Sorten, die am 28. und 29. September erhältlich sein werden. Das Spiel selbst ist im Rahmen der Messe allerdings keine Neuigkeit mehr. “Astro Bot” erscheint bereits am 6. September 2024 für die PS5.

Während „Astro Bot“ und „Monster Hunter Wilds“ im Fokus stehen, werden am PlayStation-Stand auch andere PS5-Titel präsentiert. Neben den spielbaren Demos bietet Sony ein umfassendes Bühnenprogramm unter dem Motto „PLAY! PLAY! PLAY! Play with Heart“. Hier werden Entwickler und Gäste verschiedene Titel vorstellen und Einblicke in die Entstehung und die Zukunft der Spiele gewähren.

Hideo Kojima plaudert über Death Stranding 2

Ein besonderes Highlight ist das „PlayStation Presents Death Stranding 2: On the Beach Special Stage“-Event, das am 29. September 2024 (bei uns mitten in der Nacht von 3:30 bis 4:30 Uhr) stattfindet.

Hideo Kojima, der Schöpfer von „Death Stranding“, wird zusammen mit dem offiziellen Unterstützer der Tokyo Game Show 2024, Daichi Miura, und weiteren prominenten Gästen über den kommenden Titel „Death Stranding 2: On the Beach“ sprechen, der 2025 für die PlayStation 5 erscheinen soll.

Zu den bestätigten Teilnehmern des Bühnenevents gehören:

Hideo Kojima

Daichi Miura

Kenjiro Tsuda

Nana Mizuki

Tomokazu Sugita

Shion Wakayama

Nicolas Winding Refn

Alle Bühnenevents werden live auf dem YouTube-Kanal von PlayStation Japan gestreamt, sodass auch Fans, die nicht vor Ort sind, die neuesten Updates miterleben können.

Weitere Pläne für die Tokyo Games Show 2024 sollen zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden. Nach wie vor hält sich etwa das Gerücht, dass Sony die japanische Show für die Ankündigung der PS5 Pro nutzen könnte:

Die Tokyo Game Show 2024 findet vom 26. bis 29. September 2024 auf der Makuhari-Messe in Chiba statt. Die wichtigsten Ankündigungen und Präsentationen finden Leser während des Events wie gewohnt auf PLAY3.DE.

