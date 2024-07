Tokyo Game Show 2024: PS5 Pro-Vorstellung geplant? Liste der Aussteller enthält eine Überraschung

Die Tokyo Game Show kehrt in diesem Jahr mit einer Überraschung zurück. Sony Interactive Entertainment ist als "allgemeiner Aussteller" dabei. Hat das Unternehmen die PS5 Pro im Gepäck?

Auch in diesem Jahr mussten Spielefans auf eine E3 verzichten, wurden mit den Veranstaltungen rund um das Summer Game Fest aber ordentlich bedient. Andere Messen wiederum haben die COVID-19-Pandemie überlebt und finden wieder als Präsenzveranstaltung statt. Dazu gehören die Gamescom im August und die Tokyo Game Show im September.

Zur zuletzt genannten Messe liegen seit heute umfangreiche Informationen vor. Das gilt nicht zuletzt für die Aussteller, bei denen es eine gewichtige Rückkehr zu vermelden gibt.

PlayStation ist seit Jahren wieder dabei

Zu den für die Tokyo Game Show bestätigten Ausstellern gehört Sony Interactive Entertainment. Es ist das erste Mal seit 2019, dass die PS5-Sparte auf der TGS als “allgemeiner Aussteller” auftritt.

Die Rückkehr ist insbesondere von Bedeutung, da es das erste Mal seit dem Launch der PS5 ist, dass PlayStation vollumfänglich an der Veranstaltung teilnimmt. Im vergangenen Jahr war Sony Interactive Entertainment zwar auch vertreten, allerdings nur in der “Indie Game Area”.

Was bedeutet die Rückkehr von Sony Interactive Entertainment als Aussteller in der „General Exhibition Area“? Am plausibelsten klingt es, dass das Unternehmen Spiele wie „Astro Bot“, “LEGO Horizon“, “Death Stranding 2”, “Physint”, „Until Dawn Remaster“ oder „Fairgame$” zeigen möchte.

Allerdings gibt es seit langer Zeit Gerüchte um eine PS5 Pro. Es wäre nicht das erste Mal, dass auf der TGS eine neue Hardware zu sehen ist. Im September 2012 etwa wurde auf der japanischen Messe ein schlankeres Modell der PS3 angekündigt.

TGS soll größer als je zuvor werden

Neben Sony Interactive Entertainment nehmen viele weitere Publisher, Hardwarehersteller und sonstige Unternehmen an der Tokyo Game Show 2024 teil. Bisher haben sich 731 Aussteller, darunter 448 aus Japan und 283 aus dem Ausland, für die Messe registriert.

Die Veranstaltung wird laut der Ankündigung der Computer Entertainment Supplier’s Association im größten Maßstab aller Zeiten stattfinden und insgesamt 3.190 Ausstellungsstände umfassen, was den letztjährigen Rekord in der Geschichte der Tokyo Game Show übertrifft.

Auf der offiziellen Website finden Interessenten die Liste der Aussteller sowie Ticketinformationen und von den Veranstaltern angebotene Programme.

Tageskarten und Tickets für den Tokyo Game Show Supporters Club für internationale Besucher mit Eintritt an den öffentlichen Tagen (28. und 29. September) sind ab 25. Juli, 12:00 Uhr JST erhältlich.

Was ist die Tokyo Game Show?

Die Tokyo Game Show, oft als TGS abgekürzt, ist eine der größten Messen für Videospiele weltweit. Die jährlich veranstaltete Show findet im japanischen Chiba statt, typischerweise im September.

Ihr Fokus liegt darauf, die aktuellsten Fortschritte in der Gaming-Branche zu präsentieren, darunter neue Spiele, Technologien und Hardware. Es nehmen verschiedene Aussteller an der Veranstaltung teil, darunter große Spieleentwickler, unabhängige Studios und Technologiefirmen.

