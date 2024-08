Nintendo Switch 2: Aufstrebender Publisher verspricht Unterstützung

Viel weiß man noch nicht über den Nachfolger der Nintendo Switch. Im Mai bestätigte das japanische Unternehmen, an einer weiteren Konsole zu arbeiten. Die Vorstellung der vermeintlichen Switch 2 soll noch im laufenden Geschäftsjahr vonstattengehen. Dies bedeutet, dass die Nintendo Switch 2 bis spätestens 31. März 2025 präsentiert werden soll.

Insider sprechen jedoch bereits davon, dass die nächste Konsole aus dem Hause Nintendo wahrscheinlich nicht vor April 2025 erscheint. Kein Problem für Christoph Hartmann, CEO von Amazon Games. Er mahnt die Fans zur Geduld und gab an, dass sein Label die kommende Konsole unterstützen wird.

Nachfolger der Switch sei ein „großartiges Gerät“

„Wir planen natürlich, Spiele für die Switch zu entwickeln und ich kann es kaum erwarten, bis sie auf den Markt kommt“, so Hartmann im Gespräch mit den Kollegen von IGN. „Ich meine, ehrlich gesagt wäre es mir lieber, sie würden ein Jahr warten und es perfekt hinbekommen, als es überstürzt auf den Markt zu bringen und dann beschweren wir uns alle darüber, was nicht funktioniert.“

„Die Switch ist ein so fantastisches Produkt, dass ich noch ein Jahr warten kann, wenn es sein muss. Und was die Entwicklung angeht, so denke ich, dass die meisten Nicht-Nintendo-Entwickler nicht ausschließlich an Titeln für die Switch arbeiten. Sie wird immer Teil eines Portfoliomixes für verschiedene Plattformen sein. Wartet es nur ab.“

Offiziell noch nicht viel über den Nachfolger bekannt

Die Aussagen von Hartmann überraschen, da Amazon bislang noch keine Spiele seiner Games-Sparte auf Nintendo-Konsolen gebracht hat. Bislang waren die Titel des Publishers, wie etwa „New World“ und „Lost Ark“, vornehmlich auf dem PC zu finden. „Throne and Liberty“ wird im Herbst neben dem PC auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf den Markt gebracht, jedoch nicht für die Nintendo Switch.

Über die Leistung der Nintendo Switch 2 ist noch nichts bekannt. Im Mai bezeichnete Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa die kommende Konsole als „das nächste Modell der Switch“. Andere Gerüchte deuteten zuvor an, dass der Nachfolger der Nintendo Switch leistungsfähig genug sein soll, um die „Matrix“-Unreal-Engine 5-Demo zu unterstützen.

Quelle: IGN

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren