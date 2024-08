Nintendo Switch 2: Release später als befürchtet? Entwickler äußern sich

Die Gerüchte um die nächste Nintendo-Konsole halten an. Neuste Hinweise, die auf Entwickleraussagen basieren, deuten an, dass die Switch 2 nicht vor April 2025 auf den Markt kommen wird.

Die Spannung um die nächste Generation der Nintendo-Konsolen wächst stetig. Zuletzt hatte Nintendo angekündigt, die neue Hardware noch vor dem Ende des laufenden Geschäftsjahres vorstellen zu wollen. Es endet am 31. März 2025.

Doch wann erfolgt die Markteinführung der Switch 2? Es ist ein Thema im neusten Podcast von Gamesindustry.biz, in dem Christopher Dring, der Chefredakteur der Publikation, über Gespräche mit Entwicklern berichtet. Demnach ist im laufenden Geschäftsjahr nicht mehr mit der Veröffentlichung zu rechnen.

Release der Switch 2 nicht vor April 2025?

Spieler, die mit auf eine Verfügbarkeit in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 hoffen, werden offenbar enttäuscht.

„Keiner der Entwickler, mit denen ich gesprochen habe, rechnet damit, dass die Konsole noch in diesem Geschäftsjahr auf den Markt kommt“, so Dring im Podcast. Explizit habe man den Entwicklern gesagt, dass eine Veröffentlichung im laufenden Geschäftsjahr nicht stattfinden wird, was sich auch mit der Switch-Prognose von Nintendo deckt.

Gleichzeitig hätten mehrere Entwickler die Hoffnung, dass die Markteinführung direkt nach dem Beginn des neuen Geschäftsjahres erfolgen wird, also im April oder Mai 2025 und somit immerhin in der ersten Hälfte des Kalenderjahres.

“Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns einen späten Launch der Switch 2 möchte, da wir alle eine neue Nintendo-Konsole wollen”, so der gut vernetzte Journalist weiter. Gleichzeitig sei es keine optimale Situation, wenn “GTA 6” und die Switch quasi parallel an den Start gehen würden.

Was bedeutet das für die aktuelle Switch?

Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse des ersten Quartals betonte Nintendo, dass bis zum 30. Juni 2024 bereits 143,42 Millionen Switch-Geräte abgesetzt worden seien. Das Unternehmen plant, im laufenden Geschäftsjahr insgesamt 13,5 Millionen Einheiten zu verkaufen, nachdem es im ersten Quartal bereits 2,1 Millionen waren. Auch das deutet auf einen späteren Launch der Switch 2 hin.

Mit einer späten Veröffentlichung der Switch 2 – oder wie sie auch immer heißen mag – hätte die Konsole eine reale Chance, die Verkaufszahlen der PlayStation 2 zu erreichen, die derzeit den Rekord als meistverkaufte Konsolen hält.

Allerdings ist nicht zweifelsfrei klar, wie oft die PlayStation 2 tatsächlich abgesetzt wurde:

Die nächsten Monate werden jedenfalls spannend, was nicht zuletzt für den Zeitpunkt der Ankündigung der Switch 2 gilt. Bei einer Enthüllung im laufenden Kalenderjahr würde Nintendo das Weihnachtsgeschäft kannibalisieren, nachdem es aufgrund des Alters der Konsole ohnehin schon zu Hardware-Einbrüchen kam.

Schon im Juli hatte die Switch den Famicom als Nintendo-Konsole mit der längsten Lebensdauer vor dem Launch der nächsten Hardware überholt.

