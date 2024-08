PSN: Großartiges Aufbauspiel zum geradezu lachhaft niedrigen Preis abgreifen

Wer es vor dem heimischen Bildschirm nicht immer ganz so bierernst mag und beim Zocken gerne auch mal etwas zum Schmunzeln hat, sollte dieser Tage dringend einen Besuch des PlayStation Store einplanen. Dort gibt es nämlich ein unglaublich lustig inszeniertes Aufbauspiel zu einem dermaßen niedrigen Preis, dass fast schon das Lachen vergeht.

So lustig ist Two Point Campus

Vor fast genau zwei Jahren veröffentlichte das britische Entwicklerteam Two Point Studios sein zweites Spiel. Wie es der Name bereits erahnen lässt, dreht sich bei „Two Point Campus“ alles um das Leben in und rund um eine Universität.

Der Spieler muss sich um den Aus- sowie Ausbau einer solchen Fakultät kümmern. Das reicht von Konstruktion verschiedener Lehrräume und Forschungseinrichtung, über das Anheuern von passendem Personal bis hin zum Management der Finanzen. Außerdem gilt es natürlich stets, die Bedürfnisse der Studenten und Lehrkräfte im Auge zu behalten.

Wie schon beim Vorgänger „Two Point Hospital“ steht auch bei diesem Spiel vor allem die humorvolle Inszenierung im Fokus. Das gilt nicht nur für die grafische Darstellung der einzelnen Forschungsbereiche, sondern auch für die witzigen Durchsagen sowie die allgemein recht locker-leichte Präsentation des Spielgeschehens. Allerdings steckt hinter der teilweise fast schon flapsigen Fassade ein anspruchsvolles Aufbauspiel mit den Elementen einer klassischen Management-Simulation. Das alles gibt es nun zum Tiefstpreis.

So günstig ist Two Point Campus derzeit zu haben

Wer sich die Wartezeit bis zum Release des erst kürzlich angekündigten „Two Point Museum“ etwas vertreiben oder ganz allgemein auf Schnäppchenjagd gehen will, muss unbedingt den offiziellen PlayStation Store besuchen. Dort gibt es derzeit beim Kauf von „Two Point Campus“ einen Rabatt in Höhe von 80 Prozent. Daher kostet das witzig präsentierte Aufbauspiel lediglich 5,99 anstatt normalerweise 29,99 Euro. Günstiger war es bisher noch nie zu kaufen.

Allzu lange sollten interessierte Gaming-Fans mit ihrer Kaufentscheidung übrigens nicht warten. Die Aktion läuft nur noch bis zum 29. August 2024 um 0:59 Uhr, am nächsten Donnerstag verschwindet der Rabatt demnach wieder.

