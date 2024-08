GTA 3: Sequel in dieser asiatischen Kult-Metropole wurde leider nie realisiert

Mit „Grand Theft Auto 4“ beziehungsweise „GTA 4“ veröffentlichten die Entwickler von Rockstar North im Jahr 2008 einen weiteren erfolgreichen Ableger der Open-World-Reihe für den PC, die PS3 und die Xbox 360.

In „GTA 4“ führte unser Weg in die fiktive US-Metropole Liberty City, mit der Rockstar North eine satirische Version von New York City bot. Der benachbarte Bundesstaat Alderney wiederum lehnte sich an New Jersey an. Einem aktuellen Bericht zufolge dachte Rockstar Games bei einem Nachfolger zu „GTA 3“ zudem über ein anderes Setting nach.

Dieses hätte uns laut TimeExtension nach Asien entführt. Genauer gesagt in die japanische Metropole Tokio.

Woran scheiterte ein GTA: Tokyo?

Bekanntermaßen wurde Ende 2023 der Quellcode von „GTA 5“ geleakt. In diesem entdeckten Dataminer nicht nur Verweise auf das im Herbst 2025 erscheinende „GTA 6“. Auch Hinweise auf ein mögliches „GTA Tokio“ wurden im Quellcode des erfolgreichen Open-World-Blockbusters aufgespürt.

Wie ein Ex-Mitarbeiter von Rockstar Games gegenüber TimeExtension bestätigte, dachte das Studio zwischenzeitlich in der Tat über einen „GTA 3“-Nachfolger nach, der in Tokio gespielt hätte. Seinerzeit reiste Sam Houser zu PR-Zwecken sogar mehrfach in die japanische Hauptstadt. Im Endeffekt scheiterte das Projekt jedoch an mehreren Faktoren.

Der Ex-Mitarbeiter der „GTA“-Macher weiter: „Grand Theft Auto: Tokio war damals eine der Städte, die in Betracht gezogen wurden. Sam war ziemlich mit der Tokioter Szene vertraut. Sie hatten damals gerade GTA 3 veröffentlicht und reisten viel nach Tokio, um das Spiel zu promoten. Es schien eine coole, interessante Stadt dafür zu sein.“

„Aber am Ende des Tages war es eine Frage der Logistik. Das Forschungsteam lange genug dort zu haben, um die Stadt und die Kultursatire im Hinblick darauf zu kartieren, was in dieser Stadt möglicherweise als passende Erzählung funktionieren könnte.“

„Diese Dinge miteinander zu verbinden, war ein bisschen schwierig und wir dachten, es wäre einfach cooler, bei den Städten zu bleiben, die in Grand Theft Auto 1 eingeführt wurden“, heißt es zu diesem Thema abschließend.

Wie kam es zu den Gerüchten um GTA: Sin City & Bogota?

Neu sind die Spekulationen um ein „GTA: Tokio“ übrigens nicht. Bereits 2003 befeuerte Take-Two Interactive die Gerüchte, als sich der Publisher die Marken „GTA Tokio“, „GTA Sin City“ und „GTA Bogota“ sicherte.

Diesbezüglich führte die Quelle von TimeExtension aus: „Zu dieser Zeit war das Internet ein anderer Ort. Ähnlich wie bei Domains meldete man es nur an, um Leute davon abzuhalten, es zu besetzen. Man wollte da nicht als Geisel genommen werden.“

„Und als wir überlegten, was wir in welchen Städten tun sollten, meldeten wir manchmal eine Marke an, weil wir ein anderes Verständnis davon hatten, wie das Internet funktionierte. Sagen wir mal damals im Vergleich zu heute. Man hatte das Gefühl, man könnte es anmelden. Es gab nicht dieselben Internet-Detektive, die hereinplatzten und sagten: ‚Hey, seht, was sie gerade gemacht haben'“.

„Heutzutage sind sie in dieser Hinsicht also viel vorsichtiger. Das diente jedoch hauptsächlich dem Schutz vor Domain-Besetzern“, ergänzte der anonym bleiben wollende Ex-Mitarbeiter von Rockstar Games.

