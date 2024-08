The First Berserker Khazan angespielt: Brachiale Soulslike-Action im Anime-Look

The First Berserker Khazan angespielt:

Das blutige Action-RPG "The First Berserker: Khazan" will 2025 das Soulslike-Genre ordentlich aufmischen. Ob es das Zeug dazu hat, verraten wir euch in unserem ersten Hands-on-Bericht. Auf der gamescom 2024 durften wir den Titel bereits anspielen.

Mit „The First Berserker: Khazan“ möchte bald ein neues Action-RPG seinen Hut in den Soulslike-Ring werfen. Auf der gamescom 2024 hatten wir die Gelegenheit, selbst den Controller in die Hand zu nehmen und uns einen ersten Eindruck vom düsteren Fantasy-Abenteuer zu verschaffen. Wir mussten uns mit allerlei starken Gegnern messen und wurden von mächtigen Bossen gnadenlos in den Boden gestampft! Doch beginnen wir von Anfang an.

Die Möglichkeit auf Rache

Insgesamt durften wir rund 30 Minuten in das Spiel reinschnuppern. Ungefähr 20 Minuten davon haben wir mit dem Tutorial verbracht, die restlichen zehn Minuten ging es in den Ring mit einem von zwei Bossgegnern. Während des Tutorials haben wir auch einen kleinen Einblick in die Story erhalten: Protagonist Khazan war einst ein gefeierter Held, der jedoch des Hochverrats am Imperium bezichtigt und letztendlich ins Exil verbannt wird.

Zu Beginn des Spiels sehen wir, wie eine geheimnisvolle Macht Besitz vom Körper unserer Hauptfigur ergreift. Diese kann sich zunächst keinen Reim darauf machen, doch Khazan erkennt schnell, dass er nun die Chance auf Rache hat. Jetzt hat er die Möglichkeit, jene zu bestrafen, die ihm Unrecht angetan haben. Mehr können wir euch leider nicht zur Story von „The First Berserker: Khazan“, dem neuesten Ableger des „Dungeon Fighter Online“-Universums, verraten.

Im Tutorial ist Khazan ein gebrochener Mann.

Viel wichtiger ist allerdings ohnehin das Gameplay des Action-RPGs. Dieses erinnert auf den ersten Blick stark an verschiedene Soulslikes: Khazan beherrscht einen leichten sowie einen schweren Angriff, kann feindlichen Attacken ausweichen oder diese blocken. Bei jeder Aktion muss die Ausdauer des muskelbepackten Recken im Auge behalten werden. Ist die Ausdauer erschöpft, sind wir für einen kurzen Moment hilflos unseren Gegnern ausgeliefert.

Ein Hauch von Devil May Cry

Wenn ihr gerne Soulslikes spielt, dürftet ihr euch bei „The First Berserker: Khazan“ schnell heimisch fühlen. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied im Vergleich zu Genre-Kollegen wie „Elden Ring“, „Lies of P“ oder auch „The Lords of the Fallen“: Khazan spielt sich ungleich direkter und schneller! Während unserer Zeit mit der Demo kamen immer wieder Erinnerungen an schnelle Actionspiele wie „Devil May Cry“ oder auch „Bayonetta“ auf.

Ganz so schnell wie Dämonenjäger Dante wirbelt Khazan dann zwar doch nicht über den Bildschirm, doch es ist ein schöner Kontrast zu den ansonsten oft eher gemächlichen Soulslike-Kämpfen. Auch eine Prise „Sekiro: Shadows Die Twice“ steckt im brutalen Action-RPG, denn das Kampfsystem legt besonders großen Wert auf gut getimte Blocks und Paraden. Wenn wir einen Angriff perfekt parieren, können wir der Haltung des Gegners starken Schaden zufügen und ihm mit mächtigen Kontern ordentlich in die Enge treiben.

Die Action in „The First Berserker: Khazan“ hat uns richtig gut gefallen!

Das Kampfsystem von „The First Berserker: Khazan“ hat uns wirklich gut gefallen und ging schon nach wenigen Minuten angenehm flott von der Hand. Dementsprechend fix konnten wir mit den kleineren Gegnern im Tutorial-Areal bereits den Boden aufwischen. Es fühlt sich einfach super an, einen Feind zu umkreisen, seinen Angriff in letzter Sekunde zu parieren, seine Abwehr zu durchbrechen und ihn anschließend auf die Bretter zu schicken!

Nur die Harten kommen in den Garten

Wie es sich für Soulslikes gehört, sind die wahren Herausforderungen die mächtigen Bossgegner. Von diesen konnten wir uns zwei entgegenstellen. Der erste hat sich vor allem auf den Fernkampf spezialisiert und uns immer wieder mit Pfeilsalven eingedeckt. Außerdem konnte er sich mit einer Art Greifhaken fix von einer Ecke der Arena in eine andere bewegen. Nach einigen Versuchen kamen wir zwar schon ganz gut mit diesem Boss klar, doch besiegen konnten wir ihn nicht.

Selbiges gilt für den anderen Bossgegner, ein riesiges Monster mit einer mächtigen Waffe in jeder Hand. Trotz seiner beachtlichen Größe, das Biest war mindestens doppelt so groß wie Khazan, hat es sich flink durch die Arena bewegt und uns mit schnellen Angriffen eingedeckt. Weil es diese wirklich in sich hatten, gab es auch hier für uns kein Vorbeikommen. Und das, obwohl wir Zugriff auf mächtige Spezialangriffe und fortgeschrittene Ausrüstung hatten. Beide Bosskämpfe waren dabei übrigens wirklich knackig, jedoch nicht unfair.

Dieses Monster ist einer von zwei Bossgegnern, gegen den wir in der Demo kämpfen durften.

Im Laufe des düsteren und ziemlich blutigen Fantasy-Abenteuers erlernt Khazan verschiedene neue Angriffe, mit denen er den Feinden großen Schaden zufügen kann. Darüber hinaus scheint es verschiedene Waffen und Rüstungen sowie unterschiedliche Verbrauchsgegenstände zu geben. Hiervon haben wir leider nur sehr wenig in der Preview-Version gesehen, weshalb wir euch an dieser Stelle leider nicht mehr erzählen können.

Was wir euch dafür sagen können, ist, dass der Cel-Shading-Look von „The First Berserker: Khazan“ absolut famos aussieht! Der an Anime erinnernde Stil gefiel uns ausgesprochen gut und an einigen Einstellungen konnten wir uns gar nicht sattsehen. Des Weiteren konnte uns auch die musikalische Untermalung während der Demo positiv stimmen, denn diese passte sehr gut zu den jeweiligen Szenen und trieb uns gerade in den Bosskämpfen immer weiter nach vorn.

Falls ihr das Action-Rollenspiel vor Release selbst ausprobieren möchtet, müsst ihr euch übrigens gar nicht mehr allzu lange gedulden. Im Oktober 2024 wird es eine Beta-Phase geben!

Einschätzung: gut 30 Minuten reichen natürlich nur aus, um an der Oberfläche eines Action-RPGs wie „The First Berserker: Khazan“ zu kratzen. Doch dieser erste Einblick hat uns wirklich gut gefallen und Lust auf mehr gemacht! Das Kampfsystem spielt sich wunderbar direkt und gleichzeitig herrlich wuchtig. Zugleich sind die flotten Kämpfe aufgrund des Ausdauer-Managements und der Parier-Mechanik angenehm taktisch. Simples Button-Mashing hilft euch nicht weiter. Auch die beiden Bosskämpfe haben uns gut gefallen und wenn wir 60 oder 90 Minuten Zeit gehabt hätten, wäre vielleicht sogar einer von ihnen im Staub zu Khazans Füßen gelandet. Beide Bosse waren extrem stark und auf ihre eigene Art herausfordernd, ohne dabei unfair zu sein. Wenn wir gestorben sind, dann weil wir klar einen Fehler gemacht haben. So muss das sein und hoffentlich zieht sich dies letztendlich durch das komplette Spiel durch. Außerdem haben es uns der Artstyle und der Soundtrack angetan, doch auch diese können natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch einige offene Fragen im Raum stehen. Wie packend wird die Story? Wie komplex fällt das Kampfsystem aus? Wie umfangreich fallen die Anpassungsoptionen aus und was hat das Game abseits der Action noch zu bieten? Sollte das Spiel hier abliefern, könnte uns hier ein Soulslike-Highlight erwarten.

Weitere Meldungen zu The First Berserker: Khazan.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren