Rocksteady Studios: Nach Suicide Squad – Team arbeitet wohl an einem neuen Projekt

Rund um das Entwickler-Team von Rocksteady Studios war es in der jüngeren Vergangenheit sehr ruhig geworden. Doch nun gibt es wieder ein neues Lebenszeichen - ein sehr interessantes sogar.

Nach zahlreichen Verschiebungen und vielen anderen Problemen kam Anfang dieses Jahres endlich das von vielen Fans sehnlichst erwartete Actionspiel „Suicide Squad: Kill the Justice League“ auf den Markt. Doch anstatt großer Euphorie herrschte fast grenzenlose Ernüchterung, denn der erhoffte Hit entpuppte sich recht schnell als Mega-Flop. Davon lassen sich die Entwickler von Rocksteady Studios jedoch wohl nicht aus der Fassung bringen – im Gegenteil.

Für welche Spiele ist Rocksteady Studios bekannt?

Entwickler Rocksteady Studios mit Sitz im britischen London wird in wenigen Monaten 20 Jahre alt. Das Team wurde im Dezember 2004 von Sefton Hill und Jamie Walker gegründet, die sich zuvor vor allem bei Argonaut Games einen Namen gemacht hatten. Das erste Spiel des Studios war der Ego-Shooter „Urban Chaos: Riot Response“, der im Jahr 2006 unter anderem für die PS2 auf den Markt kam.

Der ganz große Durchbruch gelang Rocksteady Studios jedoch erst drei Jahre später mit dem Release des Action-Adventures „Batman: Arkham Asylum“. Das Spiel rund um den gleichnamigen DC-Helden kam sowohl bei der Fachpresse als auch den Fans unglaublich gut an und verkaufte sich entsprechend gut.

Es folgten weitere Arkham-Titel, die ebenfalls sehr erfolgreich waren. Danach ging es jedoch bergab, denn sowohl die Entwicklung als auch die Qualität von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ ließen sehr zu wünschen übrig. Wer nun gedacht haben sollte, dass Rocksteady Studios trotz der jüngsten Entlassungen in der Versenkung verschwinden würde, sieht sich getäuscht.

Woran arbeitet Rocksteady Studios derzeit?

Das britische Entwicklerstudio lässt sich vom heftigen Rückschlag nicht unterkriegen, sondern werkelt derzeit bereits eifrig am nächsten Spiel. Das geht zumindest aus dem LinkedIn-Profil eines Mitarbeiters von Rocksteady hervor.

Es handelt sich dabei um einen Senior Systems Programmer, der eigenen Angaben zufolge seit dem Juni dieses Jahres an einem „noch nicht angekündigten Projekt“ arbeitet. Zuvor wirkte er unter anderem an „Suicide Squad: Kill the Justice League“ mit.

Weitere Details sind dem LinkedIn-Profil leider nicht zu entnehmen. Da auch eine offizielle Stellungnahme seitens Rocksteady Studios auf sich warten lässt, müssen sich Fans wohl oder übel noch etwas in Geduld üben. Fest steht jedoch, dass das Entwicklerteam keinesfalls untätig zu sein scheint.

