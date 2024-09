Dragon’s Dogma 2: An was arbeitet Capcom? Hinweise auf mögliche Ankündigung aufgetaucht

Nachdem es um "Dragon's Dogma 2" in den letzten Monaten recht still wurde, könnten die Verantwortlichen von Capcom nun die Ankündigung eines DLCs beziehungsweise einer Erweiterung vorbereiten. Darauf deuten zumindest Updates auf Steam hin.

Ende März veröffentlichte Capcom mit „Dragon’s Dogma 2“ den offiziellen Nachfolger zum beliebten Action-Rollenspiel aus dem Jahr 2012, der schon kurz nach dem Release die Marke von drei Millionen Spielern erreichte.

Nachdem Capcom in den Monaten nach dem Launch Updates mit diversen Neuerungen wie einer 120Hz-Funktion veröffentlichte, wurde es zuletzt recht still um das Fantasy-Abenteuer. Möglicherweise arbeitete Capcom im Hintergrund jedoch an neuen Inhalten zu „Dragon’s Dogma 2“, die bald enthüllt beziehungsweise angekündigt werden sollen.

Darauf könnten zumindest Updates auf Steam hindeuten, die die Community kürzlich entdeckte.

Ankündigung auf der Tokyo Game Show 2024?

Wie Nutzer auf Reddit feststellten, nimmt Capcom bereits seit einer ganzen Weile Änderungen an den Dateien von „Dragon’s Dogma 2“ auf Steam vor. Hierbei handelt es sich um verschlüsselte Updates auf Seiten der Entwickler, die darauf schließen lassen, dass das Team an neuen Inhalten arbeitet.

Vor allem die Tatsache, dass ein beträchtlicher Teil der Updates in der letzten Woche vorgenommen wurde, lässt laut der Community vermuten, dass sich Capcom und das verantwortliche Entwicklerteam auf eine nahende Enthüllung zu „Dragon’s Dogma 2“ vorbereiten. Denkbar wäre, dass die entsprechende Ankündigung auf der Tokyo Game Show 2024 vorgenommen wird.

In diesem Jahr findet Asiens wichtigste Messe für Videospiele vom 26. bis zum 29. September 2024 statt.

Das Abschiedsgeschenk von Hideaki Itsuno?

Da Capcom das originale „Dragon’s Dogma“ seinerzeit mit der umfangreichen „Dark Arisen“-Erweiterung versah, käme eine Ankündigung dieser Art für „Dragon’s Dogma 2“ sicherlich nicht überraschend.

Sollten sich die Gerüchte um ein Add-on zu „Dragon’s Dogma 2“ bewahrheiten, könnten wir es quasi mit einem Abschiedsgeschenkt von Hideaki Itsuno zu tun haben.

Wie der Director hinter Titeln wie der „Dragon’s Dogma“-Reihe oder „Devil May Cry 3“ kürzlich bestätigte, wird er Capcom nach mehr als 30 Jahren im Unternehmen verlassen. Zudem betonte Itsuno, dass er der Branche treu bleibt. Bereits im September möchte der Veteran die Arbeiten an einem neuen Projekt aufnehmen. Konkreter wurde Itsuno diesbezüglich nicht.

„Dragon’s Dogma 2“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

