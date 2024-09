Black Myth Wukong: Game-Code liefert Hinweis auf Online-Modus

Nach der Veröffentlichung des Action-Rollenspiels „Black Myth: Wukong“ schossen die Verkaufszahlen katapultartig in die Höhe. Sie stehen in einem direkten Kontrast zum Desaster hinter “Concord”, das kurz nach dem Launch aus dem Verkauf genommen wurde.

Im Gegensatz zu Service-Titeln wie “Concord” handelt es sich bei “Black Myth: Wukong” um ein Spiel, das auf Fans von Singleplayer-Games abzielt. Eine Multiplayer-Komponente schien jedoch irgendwann im Laufe der Entwicklung angedacht gewesen zu sein.

Hinweise auf verworfenen Online-Modus

In einem kürzlich veröffentlichten Video, das vom Content Creator Outrageous Dong Chai zusammengestellt wurde (via wccftech), gibt es Hinweise darauf, dass „Black Myth: Wukong“ ursprünglich einen Online-Mehrspielermodus enthielt.

Das Video, das nur auf Chinesisch verfügbar ist, zeigt, dass im Code des Spiels weiterhin Spuren des Multiplayer-Modus vorhanden sind. Diese umfassen Features wie das Erstellen und Beitreten von Räumen sowie Optionen zur Konfiguration der Spielfiguren.

Obwohl der Mehrspielermodus letztlich nicht Teil der finalen Version wurde, wäre eine spätere Implementierung in irgendeiner Form zumindest vorstellbar. Ein solcher Modus könnte die Langlebigkeit von „Black Myth: Wukong“ erhöhen. Was würdet ihr von einer solchen Komponente halten, rein hypothetisch?

Erweiterungspläne nach dem Vorbild von Elden Ring

Bereits kurz nach der Veröffentlichung konnte „Black Myth: Wukong“ eine Verkaufszahl von 18 Millionen Exemplaren erreichen. Die Kombination aus Action-Rollenspiel und chinesischer Mythologie hat die weltweite Aufmerksamkeit auf sich gezogen und der Entwickler Game Science plant, das Spiel durch Erweiterungen weiter auszubauen.

Dabei orientiert man sich offenbar an der Strategie hinter „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“:

„Black Myth: Wukong“ ist seit August 2023 für PlayStation 5 und PC erhältlich. Die Veröffentlichung für Xbox Series X und S steht noch aus, ein genauer Termin ist bisher nicht bekannt. Unklar sind ebenfalls die Gründe hinter der Verzögerung.

Weitere Meldungen zu Black Myth: Wukong.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren