Funko Fusion angespielt: Wie die LEGO-Spiele, aber mit größeren Köpfen!

Kennt ihr die Funko Pop!-Figuren, die in ihren viereckigen Schachteln in den letzten Jahren die Sammelleidenschaft vieler Film-, Serien- und Spiele-Fans entfacht haben? Mit “Funko Fusion” bekommen die putzigen Figuren jetzt ihr erstes eigenes Videospiel und wir durften es kürzlich anspielen.

Wir alle kennen die verschiedenen “LEGO”-Games, die mit charmantem Humor die Herzen von Koop-Liebhabern höher schlagen lassen. Das gemeinsame Lösen kleiner Rätsel und das Erkunden der aus Einzelteilen erstellten Welt sind optimal für einen entspannten Nachmittag auf der Couch.

Das auf der Gamescom 2024 gezeigte “Funko Fusion” schlägt in eine ähnliche Kerbe. Allerdings stehen hier nicht Legosteine, sondern die namensgebenden Funko Pop!-Figuren im Mittelpunkt. Im echten Leben sind sie beliebte Sammelfiguren, im Videospiel der Anlass, verschiedene Universen in einem Game miteinander zu vereinen.

Dazu zählen Charaktere und Welten aus “Five Nights at Freddy’s”, “Battlestar Galactica” und “Shaun of the Dead”. Auch beliebte Videospielhelden wie Mega Man finden ihren Weg ins Spiel. Hier sollte also für jeden etwas dabei sein.

Mit mehr als 60 verschiedenen Charakteren findet wohl jeder die passende Spielfigur für sich. Die einzelnen Charaktere haben dabei nämlich nicht nur den Look ihres Vorbilds, sondern auch spezifische Fähigkeiten und Waffen.

Perfekt für einen Familiennachmittag!

“Funko Fusion” ist ein Third-Person-Action-Adventure, das mehr als 22 verschiedene Franchises in einem Spiel vereint, was für jede Menge Abwechslung sorgt. Einige der integrierten Franchises werden die Jüngeren kennen, so mancher Held weckt hingegen Nostalgie in uns Älteren.

Die verschiedenen Welten müssen zunächst für das Erleben der Story mit den dazugehörigen Charakteren gespielt werden. So schlüpft ihr beim “The Umbrella Academy”-Level zum Beispiel in die Rolle von Allison und nutzt ihre einzigartigen Fähigkeiten, um voranzukommen.

Auch die Mumie ist dabei.

Immer, wenn ihr eine “Funko Pop!”-Schachtel in der Welt seht, könnt ihr die Rolle wechseln und einen anderen Charakter auswählen. Serienfans werden die meisten Schauplätze und Erzählungen wiedererkennen, denn “Funko Fusion” hält sich nah an vielen beliebten Szenen, während alles einen gewissen “Funko”-Touch spendiert bekommt.

Ihr spielt also nicht die exakten Lieblingsszenen aus “Zurück in die Zukunft”, sondern habt Missionen, die ganz nah dran sind. Ist das Level einmal abgeschlossen, könnt ihr auch mit Charakteren aus anderen Universen zurückkehren. Das öffnet dank charakterspezifischer Skills hin und wieder neue Türen und Schätze. Diese spielerische Freiheit soll dazu beitragen, dass ihr die einzelnen Schauplätze immer wieder besucht und dank neuer Charaktere weitere Geheimnisse freischaltet.

Während unserer kurzen Anspiel-Session von “Funko Fusion” haben wir uns dazu entschieden, kleine Dinosaurier in einem “Jurassic Park”-inspirierten Level zu jagen. Mit coolen Waffen haben wir die prähistorischen Tiere gesucht und getroffen, bevor sie schlafend umgefallen sind.

In “Funko Fusion” töten wir nämlich nicht, was optimal für einen Spielenachmittag mit der ganzen Familie sein dürfte. Einige Ecken konnten wir dabei noch nicht zu 100 Prozent entdecken, wir hätten mit einem anderen Charakter aus einem anderen Franchise wiederkommen und die entsprechenden Geheimnisse lüften können.

Um alles zu entdecken, werdet ihr wohl eine ganze Weile brauchen. Wollt ihr es einfach nur durchspielen, müsst ihr natürlich nicht zurückkommen.

Einschätzung: durchschnittlich “Funko Fusion” lässt sich allein im Singleplayer-Modus spielen, ihr könnt euch aber auch online im 4er-Team zusammentun und mit den großköpfigen Figuren die Abenteuer in den einzelnen Levels erleben. Wie einsteigerfreundlich das Ganze ist, lässt sich aktuell noch nicht sagen: Uns wurde einfach der Controller in die Hand gedrückt und wir sind losgelaufen. Für unsere Demo gab es aber auch keine großen Stolpersteine: Truhen öffnen, laufen, ausweichen und schießen haben ausgereicht, um das Level abzuschließen. Alles fühlt sich ein wenig wie die LEGO-Spiele an und wurde davon sicherlich hin und wieder inspiriert. Die spezifischen Eigenschaften der Charaktere, die aus den einzelnen Serien und Filmen übernommen wurden, geben “Funko Fusion” einen interessanten Twist. Vor allem, wenn man die Franchises kennt! Viele davon sind Klassiker, die den Jüngsten vielleicht noch nichts sagen. Ob der Charme dann wirklich überspringt, ist schwer zu sagen. Das Gameplay scheint durchaus motivierend zu sein, doch sind wir uns an dieser Stelle noch nicht sicher, ob es auch bei Nicht-Fans zieht. Wenn man beispielsweise weder Dinosaurierfilme, noch Amazonen oder Mörderpuppen mag, wird man die Levels dann mit Freude spielen? Die Antwort darauf ist einfach: Vielleicht. Dazu muss das Gameplay der einzelnen Levels ohne Hintergrundwissen verständlich sein, woran wir zum aktuellen Zeitpunkt noch etwas zweifeln.

