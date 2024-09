Star Wars Outlaws: Stealth-Missionen sorgen für Frust – So möchte Ubisoft Abhilfe schaffen

Kurz vor dem Release in der letzten Woche erreichten uns die internationalen Testwertungen zu „Star Wars Outlaws“, denen sich entnehmen ließ, dass der Open-World-Titel den in ihn gesteckten Erwartungen nicht ganz gerecht wurde.

Auch die Community äußerte Kritik. Vor allem die teilweise gnadenlosen Stealth-Missionen, in denen schon ein kleiner Fehler das Scheitern bedeuten kann, sorgten in den letzten Tagen für Frust. In einem Interview ging Ubisoft Massives Julian Gerighty auf dieses Thema ein. Wie der Creative Director einräumte, hätten die internen Daten gezeigt, dass die entsprechenden Missionen in der Tat nicht so funktionieren, wie von seinem Team vorgesehen.

Intern machten sich die Entwickler in den letzten Tagen Gedanken, wie die Missionen verbessert werden können. Erfreulich: Laut Gerighty erscheint möglicherweise schon in den nächsten zehn Tagen ein Update zu „Star Wars Outlaws“, das die Stealth-Missionen ein wenig entschärft.

Creative Director stellt sich der Kritik

„Also. Wahrscheinlich denkst du an eine der frühen Missionen in Mirogana, die unglaublich strafend ist“, so Gerighty gegenüber Gamesradar. „Und für mich ist das ein Fehler. Das ist etwas, an dem wir arbeiten werden, um es zu verbessern. […] Ich denke nicht, dass es bedeutet, den Fehlschlagzustand komplett zu entfernen.“

„Aber ich denke, es gibt Millionen von offensichtlichen Verbesserungsmöglichkeiten, mit denen wir es viel angenehmer und verständlicher machen können“, so der Creative Director weiter.

Laut Gerighty wollten die Entwickler mit den Stealth-Missionen für zusätzliche Spannung sorgen. Dabei sei das Team mitunter wohl etwas über das Ziel hinausgeschossen. Gerighty weiter: „Wir wollen einfach nicht, dass es sich unfair anfühlt.“

„Und heute denke ich, dass es unfair wirkt. Glaubt es oder nicht, aber das war nicht unsere Absicht. Es ist mehr etwas, das sich in den letzten Wochen eingeschlichen hat. Wir korrigieren das bereits mit einem Patch, der vielleicht in zehn Tagen veröffentlicht wird.“

Stealth-Missionen sollen fairer werden

Auch Game Director Mathias Karlson formulierte das Ziel, in den Stealth-Missionen für eine fairere und somit unterhaltsamere Spielerfahrung zu sorgen. Hier geht es laut Karlson vor allem darum, dass die Missionen nicht automatisch als gescheitert gewertet werden, sobald die Protagonistin Kay von ihren Gegnern gesehen wird.

Stattdessen sah das ursprüngliche Konzept vor, dass die Spieler etwas dagegen unternehmen können, dass ein Alarm ausgelöst wird.

„Sollte sich jedoch herausstellen, dass dies mit der aktuellen Abstimmung und bei genügend Leuten nicht passt, nehmen wir das natürlich sehr, sehr ernst und werden es untersuchen“, so der Game Director abschließend.

„Star Wars Outlaws“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

