Star Wars Outlaws: Test-Wertungen sind da – Top oder Flop?

Die ersten Tests zu "Star Wars Outlaws" sind da und führen zu einem noch recht positiven Metascore. Was sagt die Fachpresse zum Spiel?

„Star Wars Outlaws“ steht kurz vor der Veröffentlichung, was mit dem Ende des Embargos einhergeht. Weltweit haben die Redaktionen damit begonnen, ihre Tests zum Open-World-Adventure im “Star Wars”-Universum zu veröffentlichen.

Auf Metacritic wurden bislang 50 Reviews zusammengetragen. Sie führten zu einem Metascore von 76. Wie üblich ist die Bandbreite der Wertungen enorm und reicht von 95 bis hin zu 40 von 100 möglichen Punkten.

Das meinen die Tester zu Star Wars Outlaws

Nachfolgend haben wir die Aussagen einiger Redaktionen zusammengefasst. Im Großen und Ganzen wird der Titel weiterempfohlen.

Voxel lobt „Star Wars Outlaws“ für die Kombination aus Elementen von Spielen wie “Uncharted“ (Erkundung) und “Splinter Cell” (Spielmechanik), eingebettet in das “Star Wars”-Universum. Laut der Publikation ist das Spiel ideal für Fans, die eine offene Galaxie voller Möglichkeiten erleben möchten.

Obwohl „Star Wars Outlaws“ einige technische Probleme aufweist, beschreibt CGMagazine das Spiel als ein “äußerst fesselndes Abenteuer mit einer einzigartigen Geschichte” und einem ansprechenden Gameplay. Für Fans des „Star Wars“-Universums biete es die ersehnte Schurkengeschichte, die sie sich immer gewünscht hätten.

Vandal meint, dass sich „Star Wars Outlaws“ von typischen Ubisoft-Spielen unterscheidet. Es biete eine gut durchdachte und organische Welt, gut geschriebene Charaktere und ein solides Gameplay. Trotz einiger Mängel, darunter die KI und mittelmäßige Weltraumkämpfe, sei es für “Star Wars”-Fans definitiv einen Blick wert.

Player 2 beschreibt „Star Wars Outlaws“ als eine großartige Möglichkeit, die Outlaw-Fantasie auszuleben und zum sympathischen Kriminellen im “Star Wars”-Universum zu werden. Trotz einiger spielerischer und grafischer Frustrationen wird die Herangehensweise an das Spiel gelobt.

Detailliert gestaltete Planeten, aber auch Schwächen

Dexerto lobt die spektakuläre Open-World-Gestaltung von „Star Wars Outlaws“, die den Spielern die Freiheit gebe, riesige, detailliert gestaltete Planeten zu erkunden. Allerdings wird kritisiert, dass die narrative Umsetzung etwas bieder sei, was das Spiel daran hindere, ein absoluter Klassiker zu werden.

Der Redakteur von PlayStation Universe schätzt „Star Wars Outlaws“ besonders aus der Perspektive eines großen “Star Wars”-Fans. Obwohl das Spiel in vielen Bereichen nicht perfekt sei, biete es dennoch einzigartige Erlebnisse, die die Schwächen überstrahlen können.

IGN beschreibt „Star Wars Outlaws“ als ein spaßiges intergalaktisches Abenteuer mit großartiger Erkundung, das jedoch durch einfache Stealth-Mechaniken, wiederholende Kämpfe und einige Bugs zum Zeitpunkt des Launches beeinträchtigt werde.

VGC bewertet „Star Wars Outlaws“ als ein pulpiges Abenteuer im Stil von “Uncharted”, das jedoch sein volles Potenzial nicht ausschöpft. Obwohl die Hauptfiguren und die temporeiche Handlung positiv hervorgehoben werden, wird die Umsetzung des Reputationssystems und der Syndikats-Story als unausgegoren kritisiert.

Das Schlusslicht bildet momentan Eurogamer. Dort heißt es: „Massive schält in Star Wars Outlaws mutig die vielen Schichten der Ubisoft-Open-World-Ismen ab. Das ist ein fataler Fehler.“

Nachfolgend eine Auswahl aus den Wertungen. Den Rest findet ihr auf Metacritic.

Gamers Heroes – 95

Hey Poor Player – 90

GameSpew – 90

Voxel – 88

CGMagazine – 85

COGconnected – 85

GamingTrend – 85

Vandal – 85

Player 2 – 83

Dexerto – 80

Noisy Pixel – 80

Twinfinite – 80

PlayStation Universe – 80

IGN – 70

VGC – 60

Hardcore Gamer – 50

Eurogamer – 40

Wann ihr selbst Hand anlegen könnt, hängt davon ab, wie viel ihr bezahlen möchtet. Während die Standardversion von “Star Wars Outlaws” am Freitag startet, sind Käufer der Gold- und Ultimate-Editionen schon morgen an der Reihe. Entsprechend landeten diese Versionen in den aktuellen Vorbesteller-Charts ziemlich weit oben.

