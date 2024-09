Reanimal: 8 Minuten Gameplay aus dem kooperativen Grusel-Abenteuer

Auf der Opening Night Live der Gamescom 2024 kündigten die Tarsier Studios ihr neues Horror-Projekt an. Es nennt sich „Reanimal“ und erinnert stark an ihre vorherige Grusel-Reihe „Little Nightmares“, die allerdings von Supermassive Games fortgeführt wird.

Erneut steht ein Kinder-Duo im Mittelpunkt, das seinen Weg durch ein unheimliches Setting bahnen muss. Diesmal geht’s auf eine finstere Insel, auf der ihr nicht nur zu Fuß, sondern auch mit einem Boot unterwegs seid.

Die beiden kindlichen Protagonisten suchen auf dieser Insel nach drei verlorenen Freunden. Dabei erkunden sie abwechslungsreiche Gebiete und müssen sich vor fürchterlichen Kreaturen in Acht nehmen. Sobald sie ihre Freunde gefunden haben, müssen sie heil von der Insel entkommen.

Reanimal ist alleine und zu zweit spielbar

Sowohl alleine als auch mit einem Kollegen im Koop-Modus spielen ist möglich. Letzteres bietet eine Online- und auch eine Offline-Variante. Anders ist es bei „Little Nightmares 3“, wo lediglich eine Online-Möglihkeit enthalten ist.

Einen ausführlichen Gameplay-Einblick liefert nun der bestätigte YouTube-Kanal ENFANT TERRIBLE:

Den Leuten in den Kommentaren scheint es zu gefallen. So meint einer von ihnen, dass solche Spiele manchmal viel interessanter als AAA-Produktionen sind, bei denen der Fokus stark auf realistischer Grafik liegt. Natürlich ist die Optik aber auch in diesem Fall durchaus ansehnlich.

Die Aufnahmen stammen von der Gamescom, wo „Reanimal“ zu den anspielbaren Titeln gehörte. Wir von PLAY3.DE waren auch vor Ort und haben im folgenden Beitrag interessante Eindrücke zum kommenden Abenteuer geschildert.

„Reanimal“ befindet sich für PS5, Xbox Series X/S und PC in Entwicklung. Wann der Release stattfindet, ist noch unbekannt. Den ersten Trailer und ein paar weitere Informationen findet ihr im Ankündigungsartikel.

